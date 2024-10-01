أولى عناوين Game Pass الجديدة لشهر أكتوبر تتضمن Inscryption وSifu

بينما يوجد عنوان أكبر بكثير قادم إلى الخدمة في وقت لاحق من الشهر، كشفت Xbox عن الإضافات الخمس الأولى لـ Game Pass لشهر أكتوبر. من بينهم بعض الوافدين الجدد إلى مستوى Game Pass Standard الجديد.

كانت لعبة محاكاة البيسبول MLB The Show 24 ولعبة السرد الممتعة Open Roads موجودة بالفعل على Game Pass Ultimate وPC Game Pass وGame Pass لوحدات التحكم (والتي لم تعد متوفرة إلا إذا كنت قد حصلت على حق الدخول). ستنضم إلى مكتبة Standard على وحدات التحكم في 2 أكتوبر إلى جانب Sifu. ستأتي هذه اللعبة القتالية الجذابة أيضًا إلى Game Pass Ultimate وPC Game Pass.

ستصل لعبتان أخريان إلى جميع إصدارات الخدمة باستثناء Xbox Game Pass Core في الأيام القادمة (هل تحدثنا عن مدى تعقيد إعداد Game Pass بلا داعٍ مؤخرًا؟). ستنضم لعبة Mad Streets، وهي لعبة قتال تعتمد على الفيزياء، إلى قائمة الألعاب في 7 أكتوبر، تليها Inscryption في 10 أكتوبر. تعد لعبة بناء المجموعة المخيفة هذه واحدة من اختياراتنا لأفضل ألعاب الرعب التي يمكنك لعبها الآن.

لا محالة، ستقوم Xbox بإزالة بعض الألعاب من المكتبة في الأيام القادمة لإفساح المجال للقادمين الجدد (وأيضًا لأن صفقات الترخيص المختلفة ستنتهي). في 15 أكتوبر، ستزيل Dyson Sphere Program وEverspace 2 وFrom Space وF1 Manager 2023 وScorn.

كما هو الحال دائمًا، ستضيف Xbox المزيد من العناوين إلى Game Pass في النصف الأخير من الشهر، بما في ذلك لعبة صغيرة تحت الرادار ربما سمع عنها عدد قليل من الأشخاص تسمى Call of Duty: Black Ops 6. ومع ذلك، لن تكون هذه اللعبة في المستوى القياسي في أي وقت قريب.