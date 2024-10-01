كيفية الحصول على تحديث Windows 11 2024 والتحضير لميزات Copilot+

يعد Windows 11 2024 (المعروف أيضًا باسم 24H2) أحد أكثر تحديثات Microsoft إرباكًا منذ أن اشتمل على ميزات الذكاء الاصطناعي لأجهزة الكمبيوتر الجديدة Copilot+ والتي لن تأتي لأجهزة أخرى.

ولم يساعد في ذلك بعض الاتصالات المحيرة من ريدموند والتي لم توضح تمامًا من سيتلقى التحديثات ومتى. الآن، أعلنت Microsoft في بيان صحفي أن Windows 11 2024 سيُطرح بدءًا من اليوم، لذا إليك كيفية عمل هذه العملية.

ما هو تحديث Windows 11 2024؟



سيكون التحديث عبارة عن تبديل كامل لنظام التشغيل (OS) مع "عناصر أساسية" جديدة ستمهد الطريق بشكل فعال لميزات Copilot+ AI الجديدة التي تصل لاحقًا. سيتم إصداره لجميع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 11 وليس فقط مالكي أجهزة الكمبيوتر Copilot+. لن يحتوي على أي ميزات Copilot+ AI في البداية - تمامًا كما لم يكن لدى أحدث هواتف iPhone من Apple ونظام التشغيل iOS 18 ميزة Apple Intelligence التي اشتهرت بها في البداية.

تتضمن التحسينات لجميع المستخدمين على 24H2 شريط مهام محدث وسرعات USB جديدة تبلغ 80 جيجابت في الثانية ودعم RUST وتشفير BitLocker الافتراضي. إذا كان لديك أحدث معالجات AMD من سلسلة 9000، فسيعمل التصحيح على تحسين أداء الألعاب بنسبة 3-13 بالمائة (إذا لم يكن لديك بالفعل). ستحصل أيضًا على موفر بطارية محسّن وصوت Bluetooth LE وخلفيات HDR ودعم Wi-Fi 7.

هل أنا مؤهل لتحديث Windows 11 2024 ومتى سأتلقاه؟



إذا كان لديك Windows 11، فأنت مؤهل لتحديث 2024، حيث لم تتغير متطلبات النظام. ومع ذلك، سيحصل عليه بعض المستخدمين قبل غيرهم. ستصل المرحلة الأولى من عمليات الطرح إلى الأجهزة المؤهلة التي تعمل بنظام Windows 11، الإصدار 22H2 و23H2، لذا تأكد من حصولك على هذه الأجهزة. ستحتاج أيضًا إلى إعداد جهازك لتلقي التحديثات بسرعة وبشكل تلقائي، لذا انتقل إلى الإعدادات > Windows Update، وقم بتشغيل "الحصول على أحدث التحديثات بمجرد توفرها".

بخلاف ذلك، فإن توقيت التحديث خارج عن سيطرتك بعض الشيء. بعد المرحلة الأولى، ستجعل Microsoft تحديث 24H2 متاحًا "للأجهزة الموجودة في السوق بناءً على أهلية الأجهزة ومقاييس الموثوقية والعوامل الأخرى التي تؤثر على تجربة التحديث"، كما كتبت الشركة. ستخبرك Microsoft على الأقل عبر صفحة إعدادات Windows Update عندما يكون متاحًا لجهازك.

هل أنا مؤهل لميزات Copilot+ ومتى سأحصل عليها؟



لن يحصل أحد على أي من ميزات Copilot+ الرئيسية في البداية (مثل Recall وClick to Do وتحسين Windows Search). سيكون أعضاء Windows Insider الذين لديهم أجهزة كمبيوتر Copilot+ أول من يتلقونها، بدءًا من أكتوبر. وسوف يتبع ذلك طرح تدريجي لأجهزة وأسواق مختارة بدءًا من شهر نوفمبر. ومرة ​​أخرى، لن تكون مؤهلاً للحصول على هذه الميزات (أبدًا) إلا إذا كان لديك جهاز كمبيوتر شخصي Copilot+. لمزيد من المعلومات حول هذه الميزات، راجع مقالتنا المخصصة.