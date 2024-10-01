شاهد مقطع الفيديو الدعائي لمسلسل Squid Game 2

نحن على وشك الحصول على الموسم الثاني من المسلسل الشهير Squid Game - والذي تم رفضه لمدة عقد تقريبًا قبل أن يصبح ظاهرة على Netflix.

لقد شارك البث للتو مقطعًا دعائيًا كامل الطول قبل العرض الأول للموسم في 26 ديسمبر، داعيًا المشاهدين إلى "العودة إلى اللعبة".

يظهر فيه Gong Yoo وهو يعيد تمثيل دوره كبائع. يبدأ Yoo يومه بهدوء، وينظر إلى المناظر الطبيعية للمدينة ويستعد إلى جانب الموسيقى المبهجة قبل أن يتحول الجو إلى شرير عندما يفتح خزنة، ويأخذ قطع ddakji، ثم يتجه إلى مترو الأنفاق ويقترب من لاعب جديد، ويسأله، "سيدي، هل ترغب في لعب لعبة معي؟"

أعلنت Netflix لأول مرة عن الموسم الثاني من Squid Game في عام 2022 لكنها حددت موعد الإصدار في أغسطس فقط - بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من صدور الموسم الأول. في المرة القادمة، لا ينبغي أن تكون هناك فجوة كبيرة حيث أعلنت Netflix أيضًا أن الموسم الثالث والأخير من العرض يجب أن يصل في عام 2025.