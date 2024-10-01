تعديلات في لائحة العقوبات بالأهلي بقرار من محمد رمضان

قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمد رمضان المدير الرياضي الجديد بالنادي الأهلي، استقر على تعديل اللائحة الخاصة بالعقوبات للاعبين.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" سيتم إبلاغ اللاعبين أنه في حالة حضور مناسبة خاصة أو عامة بدون الحصول على موافقة رسمية، سيتم تغريم اللاعب مليون جنيه".

وأضاف:" في حالة خرق الحظر الإعلامي سيتم تغريم اللاعب 800 ألف جنيه".

واختتم الغندور:"في حالة الظهور على السوشيال ميديا بدون إذن سواء لايف أو بوست يتعلق بالفريق أو بأي أمر آخر، سيتم تغريم اللاعب 500 ألف جنيه".