لوجيك تتعاون مع EEA لتمكين روّاد الأعمال المصريين

أعلنت "لوجيك للاستشارات" (LOGIC Consulting)، الشركة المتخصصة في مجال توفير الخدمات المتكاملة للاستشارات الاستراتيجية والحوكمة، عن تعاونها مع جوائز مصر لرواد الأعمال (EEA) بصفتها شريكاً للمنظومة.

تجسد الشراكة مع هذه الجائزة المرموقة في نسختها الرابعة الرؤية المشتركة للطرفين تجاه تعزيز ريادة الأعمال وتطوير منظومةٍ حاضنة لها، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.

ومنذ تأسيسها في العام 1998، تُكرّس "لوجيك للاستشارات" جهودها لتمكين الشركات وتعزيز التحوُّل في مختلف القطاعات من خلال تمكين الشركات من تجاوز التعقيدات وتحقيق النمو المستدام والمُضي قُدُماً في مسيرة النجاح طويل الأمد.

وتحرص الشركة على وضع خبراتها في متناول جميع المشاركين في جوائز مصر لرواد الأعمال، مدعومةً بخبراتها في أكثر من 1800 مشروع، وسجلها الحافل بالتميز في صياغة استراتيجيات مخصّصة لإطلاق العنان للإمكانات الكامنة، وتحسين عمليات تخصيص الموارد، والاستفادة من توجّهات الأسواق الناشئة.

وتسعى "لوجيك للاستشارات" إلى تعزيز استدامة الأعمال وترسيخ مكانتها كمزود رائد للحلول التحوليَّة التي تضمن نجاح الشركات على المدى البعيد، ما يتماشى مع رؤية جوائز مصر لرواد الأعمال.

وفي إطار هذه الشراكة، ستوفر الشركة للفائز بجائزة الجهة المحلية الرائدة (Local Hero Award) التي تُقدّمها جوائز مصر لرواد الأعمال، استشارات إستراتيجية مخصصة تشمل تطوير خطة عمل تدعم نمو الأعمال. ويتضمن الدعم مواءمة الإستراتيجية، وإجراء دراسات شاملة للسوق للكشف عن المتغيّرات المتسارعة والفرص المتاحة، وتقييم العمليات الداخلية لتحديد مجالات التحسين، وتحديد مسار نمو الشركة وتطوير خطط عمل عالية الكفاءة للاستفادة من إمكانات السوق وردم الفجوات التشغيلية.

وقالت مها معلوف، شريك أول "لوجيك للاستشارات": “تتمحور رسالتنا المؤسسية حول المساهمة في استدامة الأعمال وترسيخ مكانتنا كمزود موثوق للحلول الكفيلة بتمكين تحوُّل الشركات وضمان استمراريتها، بما يتوافق مع أهداف جوائز مصر لرواد الأعمال. ويجسد هذا النهج الأهمية التي نوليها لريادة الأعمال إيماناً بدورها المحوري في دفع عجلة الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي”.