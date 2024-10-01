أمازون تستضيف المؤتمر السنوي ﻟﺸﺮﻛﺎء البيع لتعزيز فرص نموهم

استضافت أمازون مصر المؤتمر السنوي لشركاء البيع تأكيدًا على التزامها بتمكين شركاء البيع المحليين من توسيع نطاق أعمالهم في مجال التجارة الإلكترونية، وتزويد شركاء البيع من الشركات الصغيرة والمتوسطة بإمكانية الوصول إلى أحدث الأدوات والحلول التقنية التي تساعدهم في تحسين أدائهم على متجر أمازون.

تسهم هذه الابتكارات في دعم شركاء البيع في تحقيق أعلى مستويات النجاح خلال ذروة مواسم التسوق، وعلى رأسها تخفيضات الجمعة البيضاء، وهو الحدث الأضخم للتسوق على أمازون مصر.



وجمع المؤتمر المئات من شركاء البيع المحليين، واستعرض تجارب تفاعلية تضمنت أدوات وتقنيات أمازون المصممة لتبسيط العمليات التجارية، بما في ذلك إدراج المنتجات والإعلانات، وبناء العلامات التجارية، وإدارة عمليات الشحن والتوزيع، وغيرها، ومن أبرز الحلول التي استعرضتها أمازون هذا العام كان إطلاق تطبيق محدث للهواتف الذكية يدعم اللغة العربية، مما يمكّن شركاء البيع من إدارة أعمالهم بسهولة في أي وقت ومن أي مكان.



قال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن ملتزمون في أمازون بتطوير تجربة شركاء البيع وتمكينهم من الاستفادة القصوى من إمكانياتهم، وتُعَد مصر موقعاً إستراتيجيةً واعدةً بالنسبة لأمازون، ونفخر بالنمو السريع الذي يحققه شركاء البيع على أمازون مصر، ومع اقتراب موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، نعمل جاهدين لضمان حصول شركائنا على الأدوات والإرشادات اللازمة لمواصلة زيادة المبيعات وإضافة القيمة لعملائنا وإرضائهم".



وتضع شركة أمازون دعم شركائها على رأس أولوياتها، إذ إن أكثر من 60% من المنتجات المباعة عالميًا على أمازون تأتي من بائعين مستقلين أغلبيتهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتحرص الشركة على الاستثمار بشكل واسع في الخدمات اللوجستية، والبرامج، وتوظيف المهارات من أجل دعم وتمكين شركاء البيع من توسيع نطاق أعمالهم عبر الإنترنت، إذ يأتي ذلك تماشيًا مع إستراتيجية مصر الرقمية 2030 التي تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال وتوفير الأدوات اللازمة لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.



وعلى هامش المؤتمر، استعرض خبراء أمازون الإقليميين والمحليين مجموعة من الأدوات والخدمات التي تساعد شركاء البيع على تحسين أدائهم وإدارة أعمالهم بسهولة، والتي تضمنت "الشحن من قبل أمازون" FBA، وتطبيق شركاء البيع على الهواتف المحمولة الذي يتيح تتبع الأداء وإدارته بمرونة، بالإضافة إلى أدوات عرض المنتجات، وإدارة المدفوعات، وميزات الترويج، والتقارير والتحليلات. كما سُلّط الضوء على "خدمة الشحن السهل من أمازون"، ومبادرات تثقيف شركاء البيع، والندوات التدريبية، والتي تهدف جميعها إلى تبسيط عملية البيع وتمكين شركاء البيع من إدارة أعمالهم بكفاءة أعلى.