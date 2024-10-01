صبحي: نسعى إلى التحول الرقمي الكامل فى إدارة المنظومة الرياضية

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فاعليات المؤتمر الخاص بإطلاق المشروع التكنولوجي الرياضي المبتكر والذي تنظمه شركة ستادات سبورت التابعة للشركة المتحدة.



واكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ان المشروع يساهم فى تطوير العديد من قطاعات الرياضة وتقديم الخدمات والحلول بشكل مبتكر وفقا لبيانات دقيقة،



وأضاف أن الوزارة تسعي الى تكثيف الاستخدامات التكنولوجية فى إدارة المنظومة الرياضية وفى ضوء التحول الرقمي الذى تشهده مصر فى شتي المجالات بتوجيهات من القيادة السياسية.

وأشار "صبحي " الي أن الاستثمار الرياضى أصبح رقما جوهريا فى الدخل القومى، وإضافة للاقتصاد المصرى، فى إطار رؤية الدولة المصرية الطموحة ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023، وتحويل المنظومة الرياضة إلى صناعة.

فيما تحدث المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة ستادات، ان الشركة تعد الشريك الرئيسي لتطوير الرياضات المصرية والأسرة المصرية من خلال التعاون مع عدد من الأندية والأكاديميات مثل سيتي كلوب وغيرها من المؤسسات الرياضية .

وتابع "الوزيري "شركتنا الجديدة رائدة لانها لا تهتمً بالرياضة فقط بل بالسياحة الرياضية.

بوجود عدد من رموز الرياضة بالإضافة إلى احمد الجندي البطل الأوليمبى ، والبطلة البارالمبية فاطمة عمر والسباحة المصرية فريدة عثمان بالإضافة إلى رموز الشركة المتحدة بجانب عدد من شخصيات المجتمع الرياضي والاتحادات الرياضية