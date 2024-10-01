احتفاء بذكرى الانتصارات بالعرض المسرحى "أكتوبر الذهبي" على مسرح الأوبرا



تحتفل وزارة الثقافة المصرية بذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد من خلال عرض مسرحى بعنوان أكتوبر الذهبى في السابعة مساء الأربعاء ٢ أكتوبر علي المسرح الصغير

وذلك ضمن نشاطها الثقافى والفكرى وبالتعاون مع قطاع الانتاج الثقافي والبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال بطولة نجوم وفناني مسرح القاهرة للعرائس فكره الدكتور أسامة محمد علي، تأليف رحمة محجوب،منار عز الدين،محمد عسكر موسيقى ومؤثرات محمد الرافعى، سينوغرافيا لكلاً من شادي قطامش،اميرة عادل مخرج منفذ هاني عز ،رفعت ريان أخراج رضا حسنين .

نبذة عن مبنى دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا