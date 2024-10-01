وزارة السياحة تشارك في المعرض السياحي الدولي Tourism Expo Japan بالعاصمة اليابانية طوكيو

- إقبال كبير على الجناح المصري المشارك بالمعرض

شاركت وزارة السياحة والآثار مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي Tourism Expo Japan 2024، والذي يعد أكبر تجمع سياحي مهني لمنظمي الرحلات وشركات السفر اليابانية وشركاء المهنة من جميع أنحاء العالم، وينظمه سنوياً اتحاد شركات السياحة اليابانية وهيئة السياحة اليابانية، بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وقد افتتح الجناح المصري السفير محمد أبو بكر سفير مصر في طوكيو وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية باليابان، بحضور محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد يونس مدير وحدة جنوب شرق آسيا "كوريا واليابان" بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الهيئة تحرص على المشاركة في هذا المعرض حيث يعد أحد أهم المعارض السياحية الدولية السنوية، كما أن السوق الياباني من أهم الأسواق السياحية المستهدفة، وأن مشاركة مصر به تأتي في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى تنويع الأسواق السياحية المستهدفة.

وخلال المشاركة في المعرض، عقد محمد سلامة ومحمد يونس عدداً من اللقاءات المهنية مع عدد من أهم منظمي الرحلات في السوق الياباني، ومجلس إدارة اتحاد منظمي الرحلات وشركات السياحة اليابانية JATA، حيث تم استعراض مقومات مصر السياحية، والتعرف على آرائهم وتطلعاتهم فيما يخص المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق اليابانية إلى مصر.

وقد شهد الجناح المصري منذ الساعات الأولى لافتتاح المعرض إقبالًا كبيراً من قِبل العديد من ممثلي منظمي الرحلات وشركات السياحة ووسائل الإعلام اليابانية، مما يعكس الاهتمام الذي يوليه القطاع السياحي في اليابان للتعرف المقصد السياحي المصري، والاهتمام بالسوق المصري.

وخلال فعاليات المعرض قامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتنظيم ورشة عمل حضرها العديد من منظمي الرحلات وشركات السياحة اليابانية تم خلالها استعراض المقومات والأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، هذا بالإضافة إلى أنه بالتعاون مع شركة مصر للطيران نظمت الهيئة مسابقات سياحية لزائري الجناح المصري وحصل الفائزون بها على رحلات سياحية لمصر، كما تم تقديم الهدايا التذكارية لكافة زائري الجناح.

تجدر الإشارة إلى أن الجناح المصري المشارك بالمعرض تم تصميمه على طراز معبد فرعوني به لمحة عصرية يضم شاشات عرض كبيرة لعرض الأفلام الترويجية عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من تنوع في منتجاته ومقوماته السياحية وأماكن الجذب السياحي به.

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