وزير الاتصالات: نستهدف 8 مليار دولار صادرات رقمية

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تستهدف 8 مليار دولار صادرات من مراكز التعهيد، ومليار دولار من العمل الحر.

أضاف طلعت على هامش القمة العالمية للبنية التحتية، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تولي أهمية خاصة لتدريب المهنيين المستقليين، لتوفير فرص عمل للشباب في جميع محافظات الجمهورية.

أشار وزير الاتصالات إلى أهمية الرقم القومي العقاري، مشيرًا إلى أنه موجود على فواتير الكهرباء، موضحاً أن مشروع القانون معروض على اللجان المتخصصة في مجلس النواب.