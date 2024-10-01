الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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اقتحامات لقوات الاحتلال في عدد من مخيمات الضفة الغربية (شاهد)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت العديد من مخيمات اللاجئين في مدينة نابلس، ولعل أشهر المخيمات مخيم "العين".

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مخيمات الضفة الغربية

وأضافت خلال مداخلة لفقرة "جولة المراسلين"، المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك اقتحامات لقوات الاحتلال في عدد من مخيمات الضفة الغربية واشتباكات مع عناصر المقاومة.

ونوهت دارت العديد من الاشتباكات في الضفة الغربية، بين المقاومة الفلسطينية من الشباب والتي تمثلث في إلقاء الحجارة على الآليات العسكرية الإسرائيلية.

بلدات الضفة الغربية

وأكدت أن الهدف من اقتحامات التي شهدتها العشرات من بلدات الضفة الغربية، القضاء على عناصر المقاومة داخل المخيمات، وخاصة في المخيمات الموجودة بشمال الضفة الغربية.

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