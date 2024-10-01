تعطل خدمات شبكة PlayStation Network

ليس أنت فقط — تواجه شبكة PlayStation Network حاليًا مشكلات، حيث يتم طرد الأشخاص من مبارياتهم وتعطل الألعاب عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم. واستنادًا إلى تقارير Downdetector، بدأت المشكلة بعد الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي الليلة، 30 سبتمبر. لم تصدر شركة Sony Interactive Entertainment بيانًا بشأن المشكلة بعد، لكنها قامت بتحديث صفحة حالة شبكة PlayStation Network لإظهار أن العديد من خدماتها معطلة.

لا يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول أو إنشاء حسابات جديدة أو تعديل تفاصيل حساباتهم على PS5 وPS4 وPS Vita وPS3. ولا يمكنهم أيضًا إجراء أي صيانة للحسابات على الويب. وبالمثل، لا يمكنهم بث الألعاب على الويب أو على أي وحدة تحكم PlayStation. ولا يمكنهم أيضًا التسوق عبر الإنترنت: لا يمكن للمستخدمين تصفح الألعاب أو البحث عنها أو استرداد القسائم أو إجراء أي عمليات شراء أو تنزيل العناوين التي تم شراؤها مسبقًا.

كتبت الشركة في تحديث الحالة: "نحن نعمل على حل المشكلة في أقرب وقت ممكن. شكرًا لك على صبرك".