1.5 مليون دولار غرامة على كروز لإغفال تفاصيل حادثها المروع في عام 2023

في يوم الاثنين، فرضت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) غرامة قدرها 1.5 مليون دولار على كروز، قسم المركبات ذاتية القيادة في جنرال موتورز. وقد تم فرض العقوبة بسبب إغفال تفاصيل رئيسية من حادث أكتوبر 2023 حيث صدمت إحدى المركبات ذاتية القيادة للشركة أحد المشاة في سان فرانسيسكو وسحبته.

تم تغريم كروز لتقديمها في البداية عدة تقارير غير مكتملة. تتطلب تقارير NHTSA تفاصيل ما قبل الاصطدام والاصطدام وما بعد الاصطدام، والتي قدمتها الشركة للوكالة دون تفاصيل بالغة الأهمية: أن المشاة تم جرهم بواسطة السيارة لمسافة 20 قدمًا بسرعة حوالي 7 أميال في الساعة، مما تسبب في إصابات خطيرة. في النهاية، أصدرت الشركة تقريرًا من 100 صفحة من مكتب محاماة يوضح إخفاقاتها المحيطة بالحادث.

يذكر التقرير أن المسؤولين التنفيذيين في كروز قاموا في البداية بتشغيل مقطع فيديو للحادث خلال اجتماعات 3 أكتوبر مع مكتب عمدة سان فرانسيسكو، و NHTSA، وDMV ومسؤولين آخرين. ومع ذلك، فإن بث الفيديو "أعاقته مشكلات الاتصال بالإنترنت" التي أخفت الجزء الذي جر فيه السيارة الضحية. كما فشل المسؤولون التنفيذيون، الذين ذكر التقرير أنهم كانوا على علم بالسحب، في ذكر هذه التفاصيل الحاسمة شفهيًا في الاجتماعات الأولية لأنهم أرادوا "ترك الفيديو يتحدث عن نفسه".

أخيرًا اكتشف المحققون السحب بعد أن طلبت NHTSA من الشركة تقديم الفيديو الكامل. وتقول الوكالة الحكومية إن كروز عدلت أيضًا أربعة تقارير حوادث غير مكتملة أخرى تتعلق بمركباتها لإضافة تفاصيل إضافية.

تتضمن المتطلبات الجديدة لـ NHTSA لشركة كروز تقديم خطة عمل تصحيحية، إلى جانب خطط أخرى تغطي العدد الإجمالي للمركبات، والأميال التي قطعتها وما إذا كانت تعمل بدون سائق. كما يتعين عليها تلخيص تحديثات البرامج التي تؤثر على التشغيل، والإبلاغ عن الاستشهادات والانتهاكات الملحوظة لقوانين المرور وإخبار الوكالة بكيفية تحسين السلامة. وأخيرا، يتعين على كروز أن تجتمع مع إدارة السلامة على الطرق السريعة الوطنية كل ثلاثة أشهر لمناقشة حالة عملياتها أثناء مراجعة تقاريرها وامتثالها.

يستمر الأمر لمدة عامين على الأقل، ويمكن لإدارة السلامة على الطرق السريعة الوطنية تمديده إلى عام ثالث. وذكرت وكالة رويترز يوم الاثنين أنه على الرغم من الغرامة، فإن تحقيق إدارة السلامة على الطرق السريعة الوطنية في ما إذا كانت كروز تتخذ احتياطات السلامة المناسبة لحماية المشاة لا يزال مفتوحا. ولا تزال كروز تواجه تحقيقات من قبل وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصة.

إن القول بأن الحادث أثار تغييرات في كروز سيكون أقل من الحقيقة. أوقفت الشركة عمليات القيادة الذاتية بعد الحادث. ثم في نوفمبر الماضي، بدأت أحجار الدومينو تتساقط: استقال الرئيس التنفيذي للشركة، وقالت جنرال موتورز إنها ستخفض استثمارها في كروز بمقدار "مئات الملايين من الدولارات" وإعادة هيكلة قيادتها. وتم فصل تسعة مسؤولين تنفيذيين آخرين في ديسمبر.

ومع ذلك، تحاول كروز التعافي تحت قيادتها الجديدة. عادت المركبات التي بها سائقون إلى أريزونا وهيوستن هذا العام، وقالت جنرال موتورز إنها تصب 850 مليون دولار إضافية فيها. وفي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت الشركة العمل مرة أخرى في كاليفورنيا، مع سائقين أيضًا - وهو أمر جيد، ومن الآمن أن نقول ذلك.