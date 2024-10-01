أغاني أديل تعود إلى يوتيوب

يقول موقع يوتيوب إنه توصل إلى اتفاق مع SESAC، وأن الأغاني المتأثرة ستعود إلى المنصة قريبًا.

أرسل المتحدث باسم الموقع التعليق التالي: "نحن سعداء لأن SESAC أعادت النظر في عرضنا، لقد توصلنا إلى اتفاق وسيعود المحتوى قريبًا، نحن نقدر صبر الجميع خلال هذا الوقت".

القصة الأصلية، بعنوان "يوتيوب يحظر أغاني الفنانين بما في ذلك أديل وجرين داي وسط مفاوضات الترخيص"، تتبع دون تحرير.

بدأت أغاني الفنانين المشهورين في الاختفاء من يوتيوب مع اقتراب تاريخ انتهاء صلاحية الصفقة التي أبرمتها المنصة مع منظمة حقوق الأداء SESAC (جمعية مؤلفي وملحني المسرح الأوروبيين). كما ذكرت مجلة Variety، تم حظر بعض الأغاني لأديل وجرين داي وبوب ديلان وR.E.M. وبيرنا بوي وفنانين آخرين في الولايات المتحدة، على الرغم من أن كتالوجاتهم بالكامل لم تتأثر بالضرورة. مقاطع الفيديو التي تم سحبها، مثل أغنية أديل "Rolling in the Deep"، تعرض الآن شاشة سوداء فقط مع الرسالة: "يحتوي هذا الفيديو على محتوى من SESAC. إنه غير متاح في بلدك".

شاشة سوداء مع الرسالة: فيديو غير متاح. يحتوي هذا الفيديو على محتوى من SESAC. إنه غير متاح في بلدك

في بيان لـ Engadget، قال متحدث باسم YouTube إن المنصة كانت في محادثات مع SESAC لتجديد الصفقة، ولكن "على الرغم من بذلنا قصارى جهدنا، لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق عادل قبل انتهاء صلاحيتها. نحن نأخذ حقوق الطبع والنشر على محمل الجد ونتيجة لذلك، لم يعد المحتوى الذي تمثله SESAC متاحًا على YouTube في الولايات المتحدة. نحن في محادثات نشطة مع SESAC ونأمل في التوصل إلى صفقة جديدة في أقرب وقت ممكن". ومع ذلك، وفقًا لمصدر تحدث إلى Variety، فإن الصفقة لم تنتهِ بعد - يُقال إنها ستنتهي في وقت ما من الأسبوع المقبل - وقد تكون هذه الخطوة من جانب YouTube تكتيكًا للتفاوض. لم تصدر SESAC بيانًا بعد.