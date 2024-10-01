إطلاق 35 صاروخا على شمال إسرائيل خلال 40 دقيقة بالتزامن مع بدء غزو لبنان

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب الله كثف من هجماته الصاروخية على طول الحدود بالتزامن مع بدء الجيش الاسرائيلى اقتحام الحدود.

وأكدت صحيفة معاريف إطلاق 35 صاروخا من لبنان على شمال إسرائيل خلال 40 دقيقة بعد منتصف الليل.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن قوات الجيش بدأت عملية عسكرية برية مركزة في جنوب لبنان.

وأكد المتحدث أن العملية البرية "محددة ضد أهداف حزب الله القريبة من الحدود"، وأشار إلى أن العملية ترافقها "مساندة جوية ومدفعية".