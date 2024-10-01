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عاجل.. الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية ضد حزب الله جنوب لبنان
الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

إطلاق 35 صاروخا على شمال إسرائيل خلال 40 دقيقة بالتزامن مع بدء غزو لبنان

بوابة الوفد الإلكترونية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب الله كثف من هجماته الصاروخية على طول الحدود بالتزامن مع بدء الجيش الاسرائيلى اقتحام الحدود.

وأكدت صحيفة معاريف إطلاق 35 صاروخا من لبنان على شمال إسرائيل خلال 40 دقيقة بعد منتصف الليل.
وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن قوات الجيش بدأت عملية عسكرية برية مركزة في جنوب لبنان.

وأكد المتحدث أن العملية البرية "محددة ضد أهداف حزب الله القريبة من الحدود"، وأشار إلى أن العملية ترافقها "مساندة جوية ومدفعية".

 

الجريدة الورقية