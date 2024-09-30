تكريم الدكتور محمد العجمي بإعلام 6 أكتوبر

كرّمت كلية الإعلام وفنون الاتصال بجامعة 6 أكتوبر الكاتب الصحفي الدكتور محمد عادل العجمي، عضو مجلس إدارة جريدة الوفد ورئيس اللجنة النقابية ومدير التحرير ورئيس قسم البنوك

وقامت الدكتورة دينا فاروق أبو زيد بتقديم درع التكريم اليوم بحضور كوكبة من نجوم الصحافة والإعلام وأساتذة الجامعة، وذلك خلال حفل استقبال الطلاب الجدد في العام الدراسي الجديد بكلية الإعلام وفنون الاتصال لعام 2024-2025.

وجّه الدكتور محمد عادل العجمي رسالة إلى الطلاب الجدد بأهمية البدء من الآن في التطبيق العملي لما يتم دراسته في الكلية، وأن يكون لكل طالب حلم يعمل على تحقيقه. وأكد أن الحياة مليئة بالتحديات، ويجب أن يكون الطلاب دائمًا قادرين على مواجهة هذه التحديات.

كما أكد أن الطالب يجب أن يكون في حالة تعلم مستمر، وأن يواكب ما وصل إليه العصر في مجال الإعلام، وأن يحدد هدفه من الآن للعمل على تحقيقه.

وأشار العجمي إلى أن الفرص اليوم متاحة للجميع، لكن يجب على الإعلامي امتلاك أدوات اقتحام هذه الفرص من خلال التدريب المستمر، والاستفادة من فترة الجامعة في اكتساب المهارات التي تتوافق مع العصر الحديث.

كما أوضح أن المرحلة القادمة تتطلب صحفيًا شاملًا يمتلك مهارات الكتابة، والفيديو، والتصوير، مع الحفاظ على معايير العمل الصحفي، وفي مقدمتها التحقق من المعلومات قبل نشرها.

وتقدّم العجمي بالشكر لقيادات جامعة 6 أكتوبر، وللدكتورة دينا فاروق أبو زيد، ولكل أعضاء هيئة التدريس والطلاب على هذا الحفل والاستقبال الرائع. كما أشاد بالفكر المتقدم لقيادات كلية الإعلام وفنون الاتصال التي تدمج بين الجانبين النظري والعملي، حيث ضم الاحتفال أعضاء هيئة التدريس بجانب قيادات الإعلام والصحافة في المجالات المختلفة، مما يكسب الطلاب مهارات سوق العمل ويجعلهم جاهزين للانطلاق بمجرد التخرج من الكلية.