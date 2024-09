تحديث Sea of ​​Stars المجاني يصل في نوفمبر

تم تحديد تاريخ الإصدار الرسمي لأول تحديثين لمحتوى Sea of ​​Stars للعام القادم. سيصل Dawn of Equinox المجاني، الذي يضيف وضعًا تعاونيًا ومعاركًا جديدة وميزات أخرى، في 12 نوفمبر على جميع المنصات.

تم الإعلان عن Dawn of Equinox في مارس، ويضيف أوضاع لعب وميكانيكا جديدة لأبطالنا القمريين الشمسيين المفضلين، Valere وZale. يتضمن وضع تعاوني محلي جديد يتيح لك ولصديقين لعب اللعبة بأكملها معًا. يتمتع كل لاعب بحركة مستقلة عند عبور العالم (طالما بقيت داخل حدود الشاشة)، وهناك ميزة Timed Hits التعاونية الجديدة التي تحول إحدى ميكانيكا اللعبة الأساسية إلى جهد جماعي.



يتضمن التحديث أيضًا Combat 2.0، الذي يضيف بعض اللمسات المرحة إلى معارك Sea of ​​Stars. تضيف Mystery Locks تحديًا جديدًا لفتح تعويذات الأعداء في المرة الأولى التي تواجههم فيها. (سيظهر إجراء "كشف" مماثل في بعض المهارات الخاصة لفريقك.) تظل نقاط التحرير والسرد أيضًا بعد المعارك، مما يجب أن يفتح الباب لبعض الضربات الملحمية في تحركاتك الافتتاحية في المواجهات اللاحقة. بالإضافة إلى ذلك، يقول المطور Sabotage Studio إنه بذل جهدًا لإعادة التوازن في اللعبة بأكملها لتعكس الميكانيكا الجديدة وتضمين ملاحظات اللاعبين.

تتضمن التغييرات الأخرى مقدمة أكثر توجهاً نحو الحركة تتخلص من هيكل الفلاش باك القديم، وسينما إضافية وأثر (وضع لعبة) مصمم لعدائي السرعة. سيكون هناك أيضًا ثلاثة خيارات صعوبة عند بدء اللعبة. أخيرًا، يعزز ببغاء تعقب الأسرار في اللعبة ويضيف ترجمة فرنسية كندية، "لأفضل محاربي الانقلاب الصيفي في كيبيك".

ستُطبق الميزات الجديدة في Dawn of Equinox أيضًا في محتوى Throes of the Watchmaker DLC القادم. سيضيف هذا المحتوى قصة جديدة تمامًا في الربيع القادم فيما يصفه Sabotage Studio بأنه "تكملة لمغامرة Sea of ​​Stars الأصلية" (ربما قبل تكملة كاملة؟). سيرسل DLC Valere و Zale إلى "عالم مصغر سحري مهدد بكرنفال ملعون"، مما يجبر الأبطال على تكييف سحر الشمس والقمر مع البيئة الغامضة.



كانت Sea of ​​Stars واحدة من أكبر المفاجآت في عام 2023، حيث نالت إشادة شعبية وحصلت على جائزة أفضل لعبة مستقلة في حفل توزيع جوائز الألعاب العام الماضي. أشاد لورانس بونك من Engadget بأجواء Chrono Trigger في وقت سابق من هذا العام، وأشار إلى فن البكسل الرائع وخريطة العالم الخارجي التي تشيد بشكل مناسب بإلهامها من ألعاب تقمص الأدوار في التسعينيات.

تتوفر Sea of ​​Stars الآن على جميع المنصات الرئيسية: الكمبيوتر الشخصي، وSwitch، وPS5/4، وXbox One Series X/S، وXbox One (بما في ذلك على Game Pass). تبلغ تكلفة اللعبة الكاملة 35 دولارًا، وسيتم إضافة تحديثات المحتوى الكبيرة القادمة مجانًا.