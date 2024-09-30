فورد تقدم شاحنًا منزليًا مجانيًا للسيارات الكهربائية

تسعى شركة فورد إلى تخفيف بعض المعاناة من شحن السيارات الكهربائية من خلال تقديم شاحن منزلي مجاني. سترسل شركة صناعة السيارات فنيًا لتثبيته مجانًا إذا قمت بشراء أو استئجار سيارة Mustang Mach-E أو F-150 Lightning أو E-Transit للبيع بالتجزئة بين 1 أكتوبر و2 يناير. ومع ذلك، قد تختار شركة فورد تمديد البرنامج إذا أثبت نجاحه. (سيحصل عملاء أسطول Ford Pro على حافز نقدي للشحن التجاري بدلاً من ذلك.)

وفقًا لجوانا ستيرن من صحيفة وول ستريت جورنال، فإن أولئك الذين يقبلون العرض سيحصلون على شاحن من المستوى 2 في المنزل. من المفترض أن يوفر هذا على مشتري ومستأجري سيارات فورد الكهربائية مبلغًا كبيرًا من المال، حيث تبلغ تكلفة Ford Charge Station Pro 1310 دولارًا وتتقاضى الشركة عادةً 2000 دولار مقابل التثبيت. يأتي الشاحن مع سلك بطول 80 قدمًا ويوفر ما يصل إلى 60 أمبيرًا من الطاقة، كما يلاحظ ستيرن. ومع ذلك، قد يحتاج أولئك الذين يرغبون في الاستفادة من الصفقة إلى التأكد من توصيل مرآبهم بشكل صحيح للاستفادة الكاملة من الشحن من المستوى 2.

كان جانب المركبات الكهربائية من أعمال فورد يعاني في الآونة الأخيرة - تتوقع الشركة أن يخسر هذا القسم ما يصل إلى 5.5 مليار دولار هذا العام. في يناير، خفضت إنتاج F-150 Lightning بسبب انخفاض الطلب عن المتوقع وتحويل الموارد لصنع المزيد من Broncos و Rangers. بعد بضعة أشهر، أرجأت الشركة بعض طرازات المركبات الكهربائية، بما في ذلك سيارة SUV مخطط لها بثلاثة صفوف، وركزت بشكل أكبر على السيارات الهجينة. ولكن في أغسطس، أوقفت شركة صناعة السيارات مشروع SUV بثلاثة صفوف بالكامل بينما أخرت بعض المركبات الكهربائية الأخرى.

إن تحفيز عمليات شراء وتأجير المركبات الكهربائية من خلال شاحن منزلي مجاني وتثبيته أمر ذكي وقد يؤتي ثماره لشركة فورد. ومع ذلك، قد يتبين أنه ليس أكثر من مجرد ضمادة لمشاكل القسم العميقة.