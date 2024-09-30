بايت دانس تستخدم شرائح هواوي لتدريب نموذج ذكاء اصطناعي جديد

كما ذكرت رويترز لأول مرة، تخطط بايت دانس، الشركة الأم الصينية لتيك توك، لتدريب وتطوير نموذج ذكاء اصطناعي باستخدام شرائح من شركة هواوي الصينية.

اتصلت ثلاثة مصادر مجهولة برويترز بهذه المعلومات؛ ولم يتمكن مصدر رابع من تأكيد استخدام بايت دانس لشرائح هواوي لكنه قال إن نموذج ذكاء اصطناعي جديد قيد التطوير.

في السابق، استخدمت مشاريع الذكاء الاصطناعي الخاصة ببايت دانس شرائح الذكاء الاصطناعي H20 من NVIDIA، والتي تم تصميمها للسوق الصينية وتجنبت القيود التجارية التي فرضتها حكومة الولايات المتحدة في عام 2022. ولم يُسمح للعملاء الصينيين إلا بشراء نماذج مختارة من شرائح الذكاء الاصطناعي، وهي محاولة لإبطاء التقدم التكنولوجي الصيني.

طلبت بايت دانس 100000 شريحة Ascend 910B من هواوي هذا العام لكنها لم تتلق سوى 30000 منها.

يُقال إن شرائح Ascend 910B من Huawei متفوقة على شرائح A100 من NVIDIA في أداء وحدة معالجة الرسوميات وكفاءة طاقة الحوسبة. ومع ذلك، أدى نقص الرقائق إلى توقف مشروع تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي لشركة ByteDance.

لم تؤكد ByteDance الخبر بعد، لكنها ليست الشركة الوحيدة التي تبتعد عن منتجات NVIDIA. تنتقل العديد من الشركات الصينية الأخرى ببطء إلى الرقائق المحلية. على الرغم من أن ByteDance استخدمت سابقًا ثغرات للحصول على شرائح الذكاء الاصطناعي من NVIDIA، إلا أن التطور الأخير يُظهر كيف تحاول الصين تقليل اعتمادها على المنتجات الغربية.