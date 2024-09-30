Football Manager 25 ستصدر في 26 نوفمبر

أخيرًا، أصبحت Football Manager 25 في طريقها، حيث أكدت Sports Interactive الخبر وأعلنت عن تاريخ الإصدار. ستصل اللعبة إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac وXbox وPS5 في 26 نوفمبر، في الوقت المناسب لبعض اللعب في عيد الشكر. في الوقت نفسه، سيتم إطلاق FM25 Mobile حصريًا على Netflix، بينما من المقرر أن تصل FM25 Touch إلى Nintendo Switch في 3 ديسمبر.

تأتي FM25 بتحديثين كبيرين: التبديل إلى محرك Unity (في كل مكان باستثناء الأجهزة المحمولة) وكرة القدم النسائية (أو كرة القدم، حسب المكان الذي تقرأ منه هذا) التي تصل إلى نفس عالم فرق الرجال. أعلنت SI المملوكة لشركة Sega لأول مرة عن تطوير ألعاب النساء في عام 2021، مدعية أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للقيام بذلك من أجل توفير نفس العمق مثل ألعاب الرجال. في العام الماضي، أكدت أن فرق النساء ستكون في FM25.

وفي بيان، قال مدير Sports Interactive Studio مايلز جاكوبسون: "يتمكن العالم من رؤية اثنين من مشاريعنا التي استمرت لسنوات عديدة وهي تثمر: التحول إلى محرك Unity وتقديم كرة القدم النسائية. يمنحنا ذلك شعورًا حقيقيًا بالإنجاز لبدء مشاركة عملنا الشاق معك ونحن نتطلع حقًا إلى إظهار المزيد من اللعبة لك في الأسابيع التي تسبق إصدار اللعبة".

في الوقت الحالي، سيحصل أي شخص يطلب مسبقًا FM25 للكمبيوتر الشخصي أو Mac من بائع تجزئة رقمي معتمد من SEGA على خصم 10 بالمائة. ستعلن SI عن الطلبات المسبقة لإصدارات Xbox وPS5 لاحقًا.