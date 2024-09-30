تسلا تتيح ميزة القيادة الذاتية الكاملة لسيارات Cybertruck

أخيرًا، يحصل المشترون الذين دفعوا 93.990 دولارًا على الأقل ليكونوا من بين أول من يمتلكون (ويختبرون الإصدار التجريبي) من Tesla Cybertruck على ميزة رئيسية وعدوا بها: القيادة الذاتية الكاملة (FSD). يقول العديد من الأشخاص في منتدى Cybertruck Owners Club - بما في ذلك أحد سكان لوس أنجلوس الذي نشر مقطع فيديو - إنها وصلت أخيرًا إلى الوصول المبكر لمستخدمين محددين، وفقًا لما أوردته Electrek.

بعد أن وعدت Tesla بوصول FSD إلى Cybertrucks في سبتمبر، يتم شحن الإصدار الخاضع للإشراف 12.5.5 v12 (أحدث إصدار متاح)، ولكن فقط للمستخدمين في برنامج الوصول المبكر. وهذا يعني أن الميزة (المضمنة في حزمة Tesla Cybertruck Foundation) لن تكون متاحة لمعظم المشترين لمدة شهر آخر على الأقل، بناءً على تاريخ FSD السابق من Tesla.

عملت FSD بسلاسة لفترة قصيرة من الوقت الذي تم عرضها فيه، وفقًا للفيديو أعلاه من مستخدم منتدى Cybertruck Owner's Club espresso-drumbeat. لقد قامت بتوجيه السيارة عبر منطقة حضرية ثم إلى منحدر طريق سريع قبل الوصول إلى I5 باتجاه لوس أنجلوس، وكل ذلك في حركة مرور خفيفة نسبيًا في المساء.

وفقًا لوصف التحديث، يتضمن FSD (المشرف) v12 مراقبة الانتباه القائمة على الرؤية باستخدام النظارات الشمسية ويدمج المدينة والطريق السريع في مجموعة برامج واحدة. بعبارة أخرى، إنها أول نسخة لإدارة القيادة بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي الشامل.

بدأت عمليات تسليم Cybertruck لأول مرة منذ 10 أشهر، لذلك كان FSD قادمًا منذ فترة طويلة. حددت الاختبارات الأخيرة التي أجرتها مجموعة اختبار السيارات المستقلة AMCI أن FSD من Tesla لا يمكنها السير سوى 13 ميلاً في المتوسط ​​قبل أن تتطلب تدخلًا بشريًا.

وعد إيلون ماسك مؤخرًا بالقيادة الذاتية غير الخاضعة للإشراف بحلول نهاية عام 2025، لكنه كان يقدم نفس الادعاء منذ ما يقرب من 10 سنوات وما زال الأمر غير موجود. ومع ذلك، هناك المزيد من الضغط الآن أكثر من أي وقت مضى، حيث تستعد الشركة للكشف عن منتجها robotaxi المعتمد على FSD في 10 أكتوبر.