هل تصل شاشات Apple الذكية بنظام التشغيل homeOS الجديد

تخطط Apple لإطلاق نظام تشغيل جديد يسمى homeOS مع شاشاتها الذكية التي يُشاع عنها منذ فترة طويلة، ومن المتوقع أن يصل أولها في عام 2025، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج. كانت التقارير حول جهاز يشبه HomePod بشاشة تدور منذ أكثر من عام، وقال جورمان هذا الصيف فقط أن Apple تعمل على شاشة ذكية على سطح الطاولة مزودة بذراع آلية يمكنها إمالة الشاشة وتدويرها لتحسين الرؤية. في أحدث تقرير له، يقول جورمان إن هناك نسختين قيد العمل: شاشة منخفضة الجودة ستوفر الأساسيات، مثل FaceTime وأدوات التحكم الذكية في المنزل، والنسخة الآلية المتطورة التي ستكلف أكثر من 1000 دولار.

يُقال إننا سنرى الإصدار الأرخص أولاً - ربما العام المقبل - يليه الشاشة المتطورة. قال جورمان سابقًا إن الشاشة الذكية الآلية يمكن إطلاقها في عام 2026 على أقرب تقدير. لن تضطر إلى الانتظار حتى يتوفر الطراز المتميز لتتعرف على رؤية Apple للذكاء الاصطناعي المنزلي. ووفقًا لجورمان، فإن ذكاء Apple سيكون جزءًا أساسيًا من تجربة كلا الجهازين. ويشير إلى أن نظام التشغيل المنزلي الجديد سيعتمد على نظام التشغيل tvOS الخاص بـ Apple TV.