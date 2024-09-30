وفقاً لـ Opensignal.. "وي" توفر أفضل تجربة محمول في مصر

قالت شركة Opensignal فى أحدث تقرير لها إن شركة "وي" تصدرت تجربة الهاتف المحمول في مصر وأثبتت تفوقها من جديد بفوزها بجميع الجوائز الأربعة لتجربة الشبكة الشاملة والتي تقوم بقياس الأداء عبر جميع مراحل تجربة الهاتف المحمول، بما في ذلك السرعات، وتجربة الفيديو، وتجربة الألعاب.

وأشار التقرير إلى أن مستخدمي "وي"، إلى جانب تمتعهم بأسرع سرعات للتنزيل والتحميل، يحصلون على أفضل جودة خدمات أثناء بث الفيديوهات حسب الطلب ولعب الألعاب متعددة اللاعبين عبر الاتصالات الخلوية.



وأشار التقرير إلى أن "وي" كانت أول من يطلق شبكة الجيل الخامس 5G في مصر. وأنها أعلنت مؤخرًا عن شراكة مع نوكيا لتحديث شبكتها اللاسلكية (RAN) ونشر تكنولوجيا الجيل الخامس في المدن الرئيسية بما في ذلك الإسكندرية، أسوان، القاهرة، الجيزة، والأقصر. بعد حصولها على أول ترخيص لشبكة الجيل الخامس في مصر في يناير 2024.

وتعد "وي" هي الشبكة الوحيدة التي تمتلك ترخيصًا لتشغيل خدمات الجيل الخامس في مصر، ما ضمن لها ريادة سوق الاتصالات المصري.

وذكر التقرير أنّ فوز "وي" بجوائز Opensignal جاء بسبب جودة الاتصال المستمرة وتجربة الموثوقية. والتي تقيس جودة الاتصال المستمرة وما إذا كانت الشبكة تلبي احتياجات التطبيقات الشائعة بمستوى جيد بما يكفي لتمكين المستخدمين من إكمال المهام المعتادة مثل مكالمات الفيديو أو تحميل الصور على وسائل التواصل الاجتماعي. أما تجربة الموثوقية فهي مقياس لقدرة مستخدمي Opensignal على الاتصال بالشبكة بنجاح وإكمال المهام الأساسية على أجهزتهم.