وزير السياحة يلتقي سفير كازاخستان بالقاهرة لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين

التقى، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع السفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، لبحث تعزيز العلاقات السياحية بين مصر وجمهورية كازاخستان ولاسيما في ظل العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط بين البلدين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير لتعزيز التعاون وتفعيل الشراكات مع شركاء التنمية وفتح آفاق أرحب لمزيد من التعاون.

وخلال اللقاء، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التدريب على الضيافة والتنمية السياحية لتطوير منطقة بحر قزوين لتصبح منطقة سياحية بها العديد من الخدمات السياحية والفنادق على غرار مدينة العلمين الجديدة.

كما تم بحث إمكانية الترويج للمقصد السياحي المصري ومنتج السياحة الثقافية، هذا بالإضافة إلى بحث توقيع مذكرات تفاهم خلال الفترة القادمة بين البلدين في مجال السياحة بما يساهم في تنمية علاقات التعاون السياحي بينهما.

وقد حضر اللقاء السفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، و طالغات إلياس سكرتير أول بسفارة كازاخستان بالقاهرة.

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