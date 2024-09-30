Turbo تطلق نظام Auto Handling لتعزيز تجربة العملاء

أعلنت شركة تربو Turbo، المتخصصة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، عن إطلاق نظامها الجديد "Auto Handling" الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتتبع الشحنات بدقة عالية. يهدف هذا النظام إلى تقديم تجربة تتبع متكاملة للعملاء من خلال إرسال إشعارات مستمرة حول حالة الشحنات، بما في ذلك مراحل الاستلام، الشحن، والتسليم، أو أي تأخير محتمل. يعزز هذا النظام من الشفافية، ويسهم بشكل كبير في رفع مستوى رضا العملاء.

قال المهندس محمد الدموهي، رئيس القطاع التقني (CTO) بشركة تربو، إن إطلاق هذا النظام يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق عملياتها في السوق المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف أن الشركة تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا الحديثة في جميع عملياتها، من الإدارة إلى التنفيذ التشغيلي، مما يعزز الكفاءة ويعزز الابتكار في مختلف المراحل التشغيلية.

أشار الدموهي إلى أن النظام الجديد يعتمد على معالجة كميات ضخمة من البيانات اليومية، مع قدرة عالية على تحليلها بدقة، مما يمكّن الإدارة من إصدار تقارير تشغيلية ومالية شاملة تساعد على اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب. كما طورت الشركة أنظمة متخصصة لإصدار تقارير مفصلة لكل قسم، مما يعزز الشفافية ويتيح للمديرين متابعة سير الأعمال بدقة وفعالية.

وأضاف الدموهي أن تربو Turbo تولي اهتمامًا خاصًا بتحسين تجربة التجار، حيث عقدت الشركة لقاءات دورية معهم لفهم احتياجاتهم وتحدياتهم. بناءً على هذه اللقاءات، طورت الشركة نظام رقمي متكامل يشمل تطبيقات للهاتف المحمول ولوحة تحكم مبتكرة، تتيح للتجار إدارة أعمالهم بكفاءة أعلى.

وفي سياق آخر، لم تغفل تربو Turbo تحسين تجربة الموظفين المسؤولين عن تسليم الطرود ومناديب التوصيل، حيث طورت تطبيقًا يتيح لهم متابعة تفاصيل الشحنات بشكل مباشر، مما يسهم في تحسين كفاءة العمل وتقليل الأخطاء التشغيلية.

استعانت تربو Turbo بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد مواقع العملاء بدقة عالية، مما ساعد في تحسين عمليات التوصيل وتقليل الأخطاء الناتجة عن الإدخال اليدوي للعناوين.

طورت تربو Turbo نظامًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد العناوين بشكل آلي، مما أسهم في تقليل التدخل البشري ورفع دقة التوصيل بنسبة 30%.

كما طبقت الشركة نظام ذكاء اصطناعي للتعامل مع استفسارات العملاء بشكل آلي، مما يخفف الضغط عن فرق العمل ويقلل الأخطاء البشرية. ساهم هذا النظام في تحسين كفاءة الخدمة، وتقديم تجربة عملاء متميزة من حيث السرعة والدقة في الرد على الاستفسارات.

تمتلك شركة تربو Turbo أكثر من 800 كابتن توصيل، وقدمت خدماتها لأكثر من 1500 الف عميل فعال في مجالي الشحن المحلي والدولي.

و تعتمد تربو Turbo بشكل كبير على التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية، من خلال نظام رقمي متكامل يشمل لوحة تحكم وتطبيقات للهاتف المحمول، حيث يمكن للعملاء تتبع شحناتهم بسهولة ومرونة، مما يجعل عملية الشحن أكثر سلاسة وشفافية.