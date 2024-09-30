الفوضى تعم مجمع مدارس كفر المنصورة بالمنيا

يشهد مجمع مدارس كفر المنصورة بإدارة المنيا التعليمية حالة من الفوضى ، بحجة تطبيق لائحة الإنتظام المدرسي ، وشكاوى من اولياء الأمور، من تعرض تلميذات الإبتدائي للتعذيب، والسحل والحشر، ورفض إعطاء الأدوية للمصابين بالصرع، وطالبات الثانوي لرفض شرب الماء والدواء، وحتى نزول الحمامات.

وقد أكد ماهر علي - نائب رئيس مجلس أمناء مدرسة كفر المنصورة للتعليم الأساسي، أن اليوم الإثنين، فوجئ باتصالات عديدة من أولياء الأمور متجمعين أمام المدرسة، بعد رفض وكيله المدرسة، والقائم بعمل مدير المدرسة، السماح للطالبات بحضور الطابور، بحجة أنها أخبرتهم بأن يأتوا في تمام الساعة 6: 45 ، اي قبل شروق الشمس، ومنازلهم بعيده عن المدرسة ويفصلهم طريق دائري يشهد حوادث يوميا وخالي من المرور والمارة .

وأضاف" علي " أننا قمنا بتصوير بناتنا بعد إدخالهم من باب المدرسة، يتم تجميعهم خلف الباب بجوار السور بصورة مذرية، ويتم تعذيبهم برفع أيديهم تحت أشعة الشمس، وبينهم المريضة، والضعيف، وجميعهم لم يتناولوا وجبة الإفطار لضيق الوقت، ووجود باقي الطالبات يقف في الحوش لعدم وجود معلمين وترفض مديرة المدرسة طلعوهم الفصول .

واستنكر وليد الساهر - عضو مجلس أمناء، ما تشهده المدرسة من ضرب لتعليمات وزير التربية والتعليم عرض الحائط ، واستخدام لائحة الإنضباط المدرسي ، وما لم يرد فيها لتهديد التلميذات ، مما أثر على نسبة حضور التلاميذ والطلاب في باقي ايام الأسبوع .

وأوضح ولي أمر إحدى تلميذات الدمج، حيث أن ابنته مصابة بالصرع و القانون والتعليمات الوزارية ، كفلت له الدخول لاعطائها الدواء ، وإدارة المدرسة ترفض ذلك وتعرض ابنته للخطر ،والانتكاسة ، بل تتلفظ بألفاظ نابية أمام التلميذات .

كما حصلت " الوفد " على شكوى من أعضاء هيئة التدريس لمحافظ المنيا ، تكشف الكثير من الفوضى والصراعات التي تشهدها هذه المدرسة ، ومخالفة القانون واللوائح الوزارية والتعليمات ، تؤكد شكوى أولياء الأمور ، كما كشفت الشكوى أن وكيلة المدرسة حاصلة على جزاء تأديبى لتلفظها بألفاظ نابية والتعرض لاحدي المعلمات بالسب والإهانة.

وأعلن معلمات القسم الإعدادي بذات المدرسة، والذين تم ترحيلهم للفترة المسائية، أنهم والطالبات يتعرضون يوميا للتحرش، واعتراض الشباب لهم وتصوير الطالبات داخل المجمع وأمام المدرسة التي تقع في نهاية المجمع، وأضاف اللواء جمال عبد الوهاب - رئيس مجلس أمناء مدرسة كفر المنصورة الثانوية العامة، أن المعلمين يرفضون إعطاء الطالبات ابسط حقوقهم، وهي شرب الماء، بل وحتى الدواء، وذلك بالمخالفة لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ويتجاهلون العجز الكبير في المعلمين لمواد الكيمياء والرياضيات حيث لم تحصل الطالبات على حصة واحدة في هاتين المادتين .