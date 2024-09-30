Bokra والجامعة الكندية تطلقان صندوقًا بقيمة 10 ملايين جنيه لدعم صناع التغيير

أعلنت bokra، أول تطبيق لتحقيق الأهداف مدعوم بالأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن شراكة استراتيجية مع الجامعة الكندية الدولية (CIC)، مما يمثل لحظة محورية في مشهد التعليم وريادة الأعمال في مصر.

أثمرت هذه الشراكة عن إطلاق صندوق طلابي بقيمة 10 ملايين جنيه مصري، يهدف إلى تمكين صناع التغيير ذوي الأفكار الريادية في CIC لبدء رحلاتهم في عالم ريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال حفل الإطلاق، الذي حضره أكثر من 1000 طالب، للإعلان عن انطلاق الصندوق بقيمة 10 ملايين جنيه مصري والذي سيكون الأول ضمن هذه الشراكة، وسيكون مخصصًا لدعم الأفكار الريادية في مراحلها المبكرة من خلال تمويلات صغيرة الحجم وإرشاد استراتيجي.

قال أيمن الصاوي، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Bokra": "مهمتنا في Bokra واضحة تمامًا، نحن نحول الأهداف المالية إلى واقع. شراكتنا مع CIC تعكس التزامنا بتطوير بيئة ريادية ناضجة وديناميكية من خلال تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال بالأدوات والموارد والتمويل اللازم ليس فقط للنجاح، بل للتفوق."

وأضاف: "من خلال صندوقنا بقيمة 10 ملايين جنيه مصري، نحن نمهد الطريق لعصر جديد من الابتكار والتقدم في مصر، نبني مستقبلًا يكون فيه ريادة الأعمال ليس حلمًا، بل واقعًا ملموسًا لكل من يجرؤ على الابتكار وإحداث التغيير."

أعرب مجدي القاضي، رئيس مجلس إدارة الجامعة الكندية، عن حماسه لهذه الشراكة قائلاً: "نحن فخورون للغاية بالتحالف مع رائد مثل 'بكرة' في هذه المبادرة التحويلية. معًا، نخلق فرصًا للجيل القادم من المبتكرين لإطلاق إمكاناتهم ودفع التغيير الإيجابي في مجتمعنا واقتصادنا."

تعد هذه الشراكة الاستراتيجية حجر الزاوية في "أكاديمية بكرة" - Bokra Academy، وهي أكاديمية رقمية جديدة تهدف إلى سد الفجوة بين الأكاديميا والصناعة، وتزويد شباب مصر بالمهارات والموارد اللازمة للتميز في عالم الأعمال المستقبلية. تهدف الأكاديمية إلى خلق حلقة متكاملة تبدأ بالدورات التعليمية المعتمدة وتنتهي بالتوظيف أو الوصول إلى التمويل لتحقيق الأحلام الريادية، مما يسهم في تعزيز "مصر الرقمية".

تحت مظلة "Bokra Academy"، يمكن لصناع التغيير الطموحين الوصول إلى مجموعة من الدورات المجانية عبر الإنترنت في مجالات رئيسية مثل التخطيط المالي، التسويق، التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والقانون التجاري. وسيتمكن خريجو هذه البرامج المعتمدة من الوصول إلى فرص وظيفية ضمن "بكرة" وشركائها، مما يفتح لهم مسارات للنمو والتطوير المهني.

ومن المقرر أن يستفيد الخريجين المعتمدين من وصول سريع إلى فرص التمويل من خلال الصندوق الذي تم إطلاقه حديثًا بقيمة 10 ملايين جنيه مصري، والذي يتم تمويله من "بكرة" وCIC، مما يوفر للمؤسسين الصاعدين الموارد اللازمة لتحويل رؤاهم إلى واقع يساهم في الاقتصاد المصري. تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة هامة نحو تمكين شباب مصر، وتعزيز الابتكار، ودفع النمو الاقتصادي في المنطقة.