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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

موعد إطلاق مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا بالسخنة والجلالة

بوابة الوفد الإلكترونية

حددت إدارة مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا الفترة من 3 وحتي 7 نوفمبر 2024 موعدا لإطلاقه بين مدن السويس والعين السخنة والجلالة .
المهرجان يأتي مواكبا للإحتفال بالعيد القومي الـ51 لمحافظة السويس الباسلة وترأسه شرفيا الفنانة الكبيرة إلهام شاهين .
أكد الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان  أن دورة  هذا العام تتضمن العديد من العروض السينمائية والورش والندوات والماستر كلاس لكبار السينمائيين من مصر ودول العالم وتمتد أنشطة وفعالياتها   لتشمل مدن محافظة السويس  بأكملها علي مدار العام .

 


وأشار الي أن المهرجان سيخصص بعضا من هذه الفعاليات  من ورش صناعة الأفلام وعروض لأفلام مسابقات المهرجان لطلبة جامعة الجلالة بهدف نشر ثقافة صنع ومشاهدة الأفلام القصيرة جدا بين الشباب من طلبة الجامعة .
وذكر السيد زياد باسمير نائب رئيس المهرجان أن المهرجان يضم مسابقة للأفلام التي لاتتجاوز الـ5 دقائق وأخري للأفلام التي لاتتجاوز الـ 10 دقائق وأن لجنة تحكيم  تترأسها شخصية سينمائية عالمية نجح المهرجان في الحصول علي موافقتها إعجبت بفكرة المهرجان وبالهدف الذي أطلقناه من اجله .
وقال : أن المهرجان بدأ فعالياته مبكرا من خلال مسابقة المقال أو الدراسة النقدية  عن الأفلام القصيرة جدا التي أطلقناها بالتعاون مع أكاديمية الفنون مؤخرا وتوزع جوائزها في إحتفال ضخم يقام يوم 15 اكتوبر المقبل بقاعة ثروت عكاشة بمقر الأكاديمية بالهرم

عن مهرجان VS-FILM  للأفلام القصيرة جدا 
ترعاه وزارة الثقافة ومحافظة السويس وأكاديمية الفنون وجامعة الجلالة  ونقابة السينمائيين  والإتحاد العام للفنانين العرب  وتنظمه مؤسسة ضي للثقافة والفنون بالتعاون مع شركة جولدن هيلز للمؤتمرات ويضم مسابقة  للأفلام القصيرة جدا التي لاتتجاوزمدتها   الـ 5 دقائق وأخري للأفلام التي لاتتجاوز الـ 10 دقائق ويعقد سلسلة من الورش الخاصة بصناعة الأفلام القصيرة جدا من الفكرة وحتي شاشة العرض .

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