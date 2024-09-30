موعد إطلاق مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا بالسخنة والجلالة

حددت إدارة مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا الفترة من 3 وحتي 7 نوفمبر 2024 موعدا لإطلاقه بين مدن السويس والعين السخنة والجلالة .

المهرجان يأتي مواكبا للإحتفال بالعيد القومي الـ51 لمحافظة السويس الباسلة وترأسه شرفيا الفنانة الكبيرة إلهام شاهين .

أكد الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان أن دورة هذا العام تتضمن العديد من العروض السينمائية والورش والندوات والماستر كلاس لكبار السينمائيين من مصر ودول العالم وتمتد أنشطة وفعالياتها لتشمل مدن محافظة السويس بأكملها علي مدار العام .



وأشار الي أن المهرجان سيخصص بعضا من هذه الفعاليات من ورش صناعة الأفلام وعروض لأفلام مسابقات المهرجان لطلبة جامعة الجلالة بهدف نشر ثقافة صنع ومشاهدة الأفلام القصيرة جدا بين الشباب من طلبة الجامعة .

وذكر السيد زياد باسمير نائب رئيس المهرجان أن المهرجان يضم مسابقة للأفلام التي لاتتجاوز الـ5 دقائق وأخري للأفلام التي لاتتجاوز الـ 10 دقائق وأن لجنة تحكيم تترأسها شخصية سينمائية عالمية نجح المهرجان في الحصول علي موافقتها إعجبت بفكرة المهرجان وبالهدف الذي أطلقناه من اجله .

وقال : أن المهرجان بدأ فعالياته مبكرا من خلال مسابقة المقال أو الدراسة النقدية عن الأفلام القصيرة جدا التي أطلقناها بالتعاون مع أكاديمية الفنون مؤخرا وتوزع جوائزها في إحتفال ضخم يقام يوم 15 اكتوبر المقبل بقاعة ثروت عكاشة بمقر الأكاديمية بالهرم

عن مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا

ترعاه وزارة الثقافة ومحافظة السويس وأكاديمية الفنون وجامعة الجلالة ونقابة السينمائيين والإتحاد العام للفنانين العرب وتنظمه مؤسسة ضي للثقافة والفنون بالتعاون مع شركة جولدن هيلز للمؤتمرات ويضم مسابقة للأفلام القصيرة جدا التي لاتتجاوزمدتها الـ 5 دقائق وأخري للأفلام التي لاتتجاوز الـ 10 دقائق ويعقد سلسلة من الورش الخاصة بصناعة الأفلام القصيرة جدا من الفكرة وحتي شاشة العرض .