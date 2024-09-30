وزارة السياحة تنظم عددًا من الأنشطة للمواطنين من جميع الأعمار بمحافظات الجمهورية

في إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، منذ انطلاق هذه المبادرة، عدداً من الأنشطة والفعاليات السياحية والتوعوية التي استهدفت مختلف فئات المجتمع بالمحافظات المصرية.

ويأتي تنظيم هذه الأنشطة والفعاليات في ضوء توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار بالاهتمام بتعزيز آليات تنمية الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وتعريفهم بحضارة وتراث بلدهم وبأهمية السياحة ودورها في تنمية المجتمع وتنشيط السياحة الداخلية، بالإضافة إلى ترسيخ شعور الانتماء لديهم والاعتزاز بتاريخ وحضارة بلدهم.

كما قامت المكاتب الداخلية للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتنظيم عدد من الندوات والرحلات السياحية التوعوية لمختلف الفئات العمرية بمختلف المحافظات للتعريف بالمبادرة الرئاسية وأهميتها، بالإضافة إلى استعراض أبرز مناطق الجذب السياحي بمختلف المحافظات المصرية، وآداب زيارة الأماكن السياحية والأثرية، وكيفية التعامل بطريقة صحيحة مع السائحين. كما تم تنظيم مسابقات سياحية وتقديم المواد الدعائية عن الأماكن السياحية والأثرية بالمقصد السياحي المصري والهدايا التذكارية على المشاركين بهذه الندوات.

وأشارت الأستاذة مها جلال عيد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أهمية المبادرة وأهدافها للاستثمار في رأس المال البشرى ورفع وعيهم السياحي من خلال الأنشطة التي تنظمها الوزارة لتعريفهم بالسياحة وأهميتها وكيفية التعامل من السائح.