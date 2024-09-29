كيفية تخصيص مصادر شاشة القفل في iOS 18

في نظام التشغيل iOS 18، أصبح تخصيص شاشة القفل باستخدام واجهة المستخدم أكثر مرونة وسهلة الاستخدام من أي وقت مضى.

تتيح لك الأدوات المصغّرة الوصول إلى معلومات مهمة مثل تحديثات الطقس، وأحداث التقويم، والتذكيرات مباشرة من شاشة القفل، مما يجعل تجربة iPhone أكثر ملاءمة. سواء كنت ترغب في إضافة أجهزة توجيهي جديدة أو إعادة ترتيب تلك الموجودة أو تخصيص مظهرها ، فإن iOS 18 يوفر طريقة بسيطة للقيام بذلك.

إليك دليل خطوة بخطوة حول كيفية إضافة وإعادة ترتيب وتخصيص واجهة المستخدم على شاشة قفل iOS 18:

1. اضغط مع الاستمرار على شاشة القفل: الضغط الطويل على أي مساحة فارغة على شاشة القفل. سيؤدي هذا إلى إدخال وضع التخصيص.

2. اضغط على "تخصيص واجهة المستخدم": ستظهر قائمة في أسفل الشاشة. اضغط على "تخصيص الأدوات المصغّرة" للوصول إلى خيارات تخصيص واجهة المستخدم.

3. اختر أجهزة القطابين الخاصة بك: سترى شبكة من الأدوات الحاجيات المتاحة. اضغط مع الاستمرار على عنصر واجهة مستخدم لنقله إلى الموضع المطلوب على شاشة القفل. يمكنك أيضًا النقر فوق الزر "+" لإضافة المزيد من الأدوات.

4. اضغط مع الاستمرار على عنصر واجهة مستخدم ، ثم اضغط على "تحرير عنصر واجهة المستخدم" لتخصيص مظهره ومحتوىه.

5. إعادة ترتيب الأدوات المصغرة: لتغيير ترتيب عناصر واجهة المستخدم ، اضغط على عنصر واجهة مستخدم واسحبه إلى موضع جديد.

6. أضف المزيد من الصفحات: إذا كان لديك أجهزة واجهة مستخدم أكثر مما يمكن أن تتناسب مع صفحة واحدة ، فيمكنك التمرير اليسرى أو اليمين لإضافة المزيد من الصفحات.

7. اضغط على "تم" للحفظ: بمجرد أن تكون راضيًا عن ترتيب شاشة القفل ، انقر فوق "تم" لحفظ التغييرات الخاصة بك.



نصائح إضافية:

* يمكنك إضافة أجهزة توجيهي من مختلف التطبيقات ، بما في ذلك تطبيقات Apple المدمجة وتطبيقات الطرف الثالث.



* يمكنك تخصيص الخط واللون وحجم بعض الأدوات.

* يمكنك اختيار عرض مصادر شاشة القفل في طريقة عرض مكدسة أو قائمة.



باتباع هذه الخطوات ، يمكنك إنشاء شاشة قفل مخصصة توفر لك وصول سريع إلى المعلومات التي تحتاجها أكثر.