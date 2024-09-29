زيادة عمليات احتيال OTP.. كيفية حماية نفسك من ارتفاع الاحتيال المالي

مع زيادة استخدام الإنترنت والهواتف الذكية في الهند ، فإن حوادث عمليات الاحتيال والاحتيال المالي. من المهم رؤية العدد المتزايد من الأشخاص الذين يقعون ضحية للاحتيال عبر الإنترنت. وفقًا لتقرير صادر عن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) ، كان هناك ارتفاع مقلق في قضايا الاحتيال المالي. على الرغم من وجود تدابير أمنية مختلفة ، فإن الافتقار إلى محو الأمية المالية بين العديد من الأفراد في الهند يجعلهم عرضة للاستغلال من قبل المحتالين ، مما يؤدي إلى زيادة في عمليات الاحتيال مثل الاحتيال في OTP.



ما هو عملية احتيال OTP؟

ربما تكون قد واجهت أو سمعت عن عمليات احتيال OTP ، حيث يخدع المحتالون الأفراد في مشاركة كلمات المرور لمرة واحدة (OTPs) للوصول غير المصرح به إلى الحسابات المصرفية أو المحافظ الرقمية أو المعلومات الحساسة الأخرى. قد يشكل هؤلاء المحتالون كممثلين عن البنوك أو مواقع التجارة الإلكترونية أو الوكالات الحكومية. بمجرد الحصول على OTP ، يمكنهم الوصول إلى معلومات الضحية وإساءة استخدامها.



أسباب احتيال OTP في الهند

تسبب ارتفاع عمليات احتيال OTP في الهند في العديد من الحوادث وأدت إلى العديد من عمليات الاحتيال المالية. فيما يلي العديد من العوامل التي تقود المحتالين لخداع الضحايا.

قلة الوعي: كثير من الناس لا يدركون تمامًا كيفية عمل عمليات الاحتيال OTP ويمكن أن تقع على محاولات التصيد.

تكتيكات التصيد: يستخدم المحتالون طرقًا متطورة ، مثل المواقع الإلكترونية المزيفة أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل ، لخداع الأفراد للكشف عن OTPs الخاصة بهم.

الممارسات الأمنية الضعيفة: لا يستخدم بعض الأفراد والمنظمات تدابير أمنية قوية ، مما يسهل على المحتالين استغلال نقاط الضعف.

الهندسة الاجتماعية: غالبًا ما يستخدم المحتالون تكتيكات التلاعب لاكتساب الثقة وإقناع الضحايا بمشاركة OTPs الخاصة بهم.

عدم كفاية النظافة الإلكترونية: لا يجوز للمستخدمين اتباع ممارسات الأمان الأساسية ، مثل عدم مشاركة OTPs أو النقر على روابط مشبوهة.

مراكز الاتصال الاحتيالية: تعمل بعض المحتالين على مراكز الاتصال لانتحال شخصية كيانات شرعية واستخراج OTPs من الضحايا المطمئنين.



كيفية تجنب عمليات الاحتيال OTP



استجابة لهذا التهديد المتزايد ، أصدرت وكالة الأمن السيبراني التابعة للحكومة الهندية ، Cert-In ، إرشادات السلامة. فيما يلي بعض الخطوات الحاسمة لحماية نفسك من عمليات احتيال OTP:



تجنب مشاركة التفاصيل الشخصية أو المالية عبر الهاتف أو عبر الإنترنت.

تحقق من صحة المكالمات أو الرسائل من خلال الاتصال بالبنوك أو الشركات الرسمية مباشرة من خلال مواقعها الرسمية.

لا تقدم أبدًا OTPs مقابل مكافآت أو عروض استرداد النقود.

يمكن أن يساعد الالتزام بهذه الإرشادات والحفاظ على نهج حذر في منع سقوط الضحية لمثل هذه الاحتيال. دائمًا إعطاء الأولوية للسلامة والتحقق من شرعية الطلبات قبل مشاركة المعلومات الحساسة.