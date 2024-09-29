كيفية حماية حسابك على YouTube واسترداده

في الآونة الأخيرة ، واجهت YouTuber Ranveer Ranveer Allahbadia ، والمعروفة أيضًا باسم BeerBiceps ، انتكاسة كبيرة عندما تم اختراق حساباته على YouTube، قام المتسللون بتغيير أسماء حساباته وحذفوا جميع مقاطع الفيديو الخاصة به.

لحسن الحظ ، تصرف YouTube بسرعة ، وأزلت الحسابات المعرضة للخطر واستعادتها بالكامل، بما في ذلك المحتوى المحذوف.

في حين أن الله باديا، وهو شخصية بارزة ، كان قادرًا على استعادة السيطرة على حساباته بسرعة بسبب وصوله إلى الموارد والاتصالات ، قد لا يكون الجميع محظوظين للغاية.

في ضوء هذا الحدث، من الضروري فهم كيفية حماية حساب YouTube الخاص بك من الاختراق والخطوات لاسترداده إذا تعرضت للخطر.

كيفية تحديد ما إذا تم اختراق حساب YouTube

إن معرفة كيفية تحديد ما إذا كان قد تم اختراق حسابك هو الخطوة الأولى الحاسمة في حماية قناتك على YouTube. ابحث عن هذه العلامات لحساب للخطر:

مشكلات الوصول: إذا كنت غير قادر على تسجيل الدخول إلى حساب YouTube الخاص بك أو لم تعد كلمة المرور الخاصة بك تعمل ، فقد يكون هذا مؤشراً واضحًا على القرصنة.

معلومات الملف الشخصي الذي تم تغييره: أي تغييرات غير مصرح بها على اسم قناتك أو صورة الملف الشخصي أو صورة لافتة هي أعلام حمراء.

مقاطع فيديو غير مصرح بها: إذا لاحظت أنه تم تحميل مقاطع الفيديو أو حذفها دون موافقتك ، فهذا علامة على أن شخصًا آخر قد يكون قد حصل على وصول.

تنبيهات النشاط المشبوهة: قد تتلقى تنبيهات من YouTube أو Google فيما يتعلق بمحاولات تسجيل الدخول غير العادية أو تغييرات الحساب. يجب أن تؤخذ على محمل الجد والتحقيق على الفور.



تدابير حماية حساب YouTube



يعد تنفيذ التدابير الوقائية مفتاحًا لتجنب خطر اختراق حسابك. فيما يلي بعض أفضل الممارسات لحماية حساب YouTube الخاص بك:

استخدم كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها: تأكد من أن كلمة المرور الخاصة بك قوية وفريدة من نوعها وصعبة التخمين. تجنب استخدام كلمة المرور نفسها عبر منصات متعددة ، لأن هذا يسهل على المتسللين الوصول إلى حساباتك. من الناحية المثالية ، يجب أن تكون كلمة المرور الخاصة بك عبارة عن مجموعة من الحروف والأرقام والرموز.

مراجعة أذونات الحساب: مراجعة وإدارة تطبيقات وخدمات الطرف الثالث التي لديها إمكانية الوصول إلى حساب YouTube الخاص بك. إلغاء أذونات أي تطبيقات لم تعد تستخدمها أو تعترف بها. قد يستخدم المتسللين التطبيقات المتصلة كبوابة لحسابك.

تمكين المصادقة ثنائية العوامل (2FA): المصادقة ثنائية العوامل (2FA) هي واحدة من أكثر الطرق فعالية لتأمين حسابك. مع تمكين 2FA ، حتى إذا حصل شخص ما على كلمة المرور الخاصة بك ، فلن يتمكن من تسجيل الدخول بدون رمز ثانوي يتم إرساله إلى هاتفك أو بريدك الإلكتروني.

استخدم مفاتيح الممرات للحصول على أمن إضافي: يمكن أن توفر مفاتيح الممرات ، مثل المصادقة البيومترية (بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه) طبقة إضافية من الحماية. تربط هذه الطريقة المصادقة بجهاز مادي ، مما يجعل من الصعب على المتسللين تجاوز أمانك.



حساب يوتيوب اخترق؟ خطوات للتعافي



إذا كان حسابك قد تعرض للخطر بالفعل ، فمن الضروري أن تتصرف بسرعة لاسترداده. اتبع هذه الخطوات لاستعادة السيطرة:



تسجيل الخروج من جميع الأجهزة

إذا تم اختراق حسابك ، فقم بتسجيل الخروج فورًا من جميع الأجهزة. يمكنك القيام بذلك عن طريق الوصول إلى قسم "إدارة الأجهزة" ضمن إعدادات حساب Google وتحديد خيار تسجيل الخروج من الأجهزة غير المألوفة.



تغيير كلمة المرور الخاصة بك

قم بتحديث كلمة المرور الخاصة بك إلى واحدة قوية وفريدة من نوعها في أقرب وقت ممكن. تأكد من أنها مختلفة تمامًا عن كلمة المرور السابقة لمنع المتسلل من استعادة الوصول.



اتصل بدعم YouTube

إذا لم تتمكن من استعادة الوصول من خلال الطرق القياسية ، فاتصل بدعم YouTube للحصول على المساعدة. للقيام بذلك:

انتقل إلى صفحة استرداد حساب Google.

اتبع المطالبات للتحقق من هويتك باستخدام البريد الإلكتروني للاسترداد أو رقم الهاتف أو الإجابة على أسئلة الأمان.

بمجرد التحقق ، أعد تعيين كلمة المرور الخاصة بك وتأمين حسابك.



إزالة المستخدمين غير المصرح لهم

بعد استعادة الوصول ، تحقق من أذونات المستخدم الخاصة بحسابك وإزالة أي مستخدمين غير معروفين قد يكون قد تمت إضافته بواسطة المتسلل. يمكنك القيام بذلك عن طريق التنقل إلى الإعدادات في حساب YouTube الخاص بك ومراجعة أذونات الوصول.



إعادة تمكين المصادقة ثنائية العوامل (2FA)

إذا لم تكن قد قمت بتمكين 2FA بالفعل ، فتأكد من القيام بذلك فور استرداد حسابك. هذا سيمنع محاولات القرصنة في المستقبل من خلال إضافة طبقة إضافية من الأمان.



حذف مقاطع الفيديو غير المصرح بها

إذا تم تحميل أي مقاطع فيديو غير مصرح بها على قناتك أثناء حادثة القرصنة ، فتأكد من حذفها على الفور. قد تضعك سياسات منصة YouTube على مسؤولية المحتوى المنشور تحت حسابك ، حتى لو لم تكن أنت من قام بتحميله.



ماذا تفعل إذا لم تتمكن من استرداد حساب YouTube الخاص بك؟



إذا فشلت الخطوات المذكورة أعلاه ، وما زلت لا تستطيع استرداد حسابك ، تفضل بزيارة مركز مساعدة YouTube والبحث عن "حساب اختراق". يوفر YouTube نموذجًا حيث يمكنك الإبلاغ عن حسابك الذي تم اختراقه ، وسوف يساعدك فريقهم في حل المشكلة.