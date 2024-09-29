عودة خدمة Spotify للعمل بعد انقطاع قصير

يجب أن تعمل Spotify بشكل طبيعي مرة أخرى الآن بعد بضع ساعات من مشكلات الخدمة. نشر حساب Spotify Status بعد ظهر يوم الأحد X ليقول، "كل شيء يبدو أفضل بكثير الآن!" في وقت سابق من اليوم، أكد أنه كان يواجه مشكلات بعد تقارير المستخدمين بأن التطبيق ومشغل الويب كانا يعملان بشكل غير طبيعي. أبلغ مستخدمو Spotify على وسائل التواصل الاجتماعي عن مجموعة متنوعة من المشكلات، من توقف الأغاني بشكل متكرر عليهم إلى حظرهم من منصة البث بالكامل.

لقد ارتفعت المشكلات قليلاً قبل الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفقًا لـ Downdetector، واستمرت لمدة ساعتين أو نحو ذلك. في الساعة 12:14 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، نشر Spotify Status، "نحن على علم ببعض المشكلات في الوقت الحالي ونقوم بفحصها!" وفي غضون ذلك، تحول قسم التعليقات في Downdetector إلى دردشة جماعية كاملة غير متوازنة. كنت لا أزال أواجه مشكلات مع مشغل الويب حوالي الساعة 1:15 مساءً، لكن يبدو أن كل شيء قد تم حله الآن.