يوتيوب يحظر أغاني أديل وجرين داي

بدأت أغاني لفنانين مشهورين تختفي من يوتيوب مع اقتراب اتفاقية المنصة مع منظمة حقوق الأداء SESAC (جمعية مؤلفي وملحني المسرح الأوروبيين) من تاريخ انتهاء صلاحيتها. وكما ذكرت فارايتي، تم حظر أغاني معينة لأديل وجرين داي وبوب ديلان وR.E.M. وبيرنا بوي وفنانين آخرين في الولايات المتحدة، على الرغم من أن كتالوجاتهم بالكامل لم تتأثر بالضرورة. مقاطع الفيديو التي تم سحبها، مثل أغنية أديل "Rolling in the Deep"، تعرض الآن شاشة سوداء مع الرسالة: "يحتوي هذا الفيديو على محتوى من SESAC. إنه غير متاح في بلدك".

شاشة سوداء مع الرسالة: الفيديو غير متاح. يحتوي هذا الفيديو على محتوى من SESAC. إنه غير متاح في بلدك

في تصريح لـ Engadget، قال متحدث باسم YouTube إن المنصة كانت في محادثات مع SESAC لتجديد الصفقة، ولكن "على الرغم من بذلنا قصارى جهدنا، لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق عادل قبل انتهاء صلاحيتها. نحن نأخذ حقوق الطبع والنشر على محمل الجد ونتيجة لذلك، لم يعد المحتوى الذي تمثله SESAC متاحًا على YouTube في الولايات المتحدة. نحن في محادثات نشطة مع SESAC ونأمل في التوصل إلى صفقة جديدة في أقرب وقت ممكن". ومع ذلك، وفقًا لمصدر تحدث إلى Variety، فإن الصفقة لم تنته بعد - يُقال إنها ستنتهي في وقت ما من الأسبوع المقبل - وقد تكون هذه الخطوة من جانب YouTube تكتيكًا للتفاوض. لم تصدر SESAC بيانًا بعد.