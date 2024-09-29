يمنى البحار تشهد انطلاق فعاليات ملتقى 57357 للسياحة والمسئولية المجتمعية

يمنى البحار تشارك نيابة عن وزير السياحة والآثار كمتحدث في جلسة حوارية بعنوان "أهمية المسئولية المجتمعية ودور القطاع السياحي في دعم مستشفى 57357"

• وزارة السياحة والآثار تنظم أنشطة توعوية للأطفال بالملتقى لتعزيز الوعي السياحي لديهم

شهدت، اليوم، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، انطلاق فعاليات ملتقى 57357 للسياحة والمسئولية المجتمعية والذي تنظمه مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال - مصر 57357 تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، والذي عُقد بقاعة المؤتمرات بالمستشفى، بحضور الدكتور شريف أبو النجا الرئيس التنفيذي لمجموعة 57357 ومدير عام المستشفى، وفريق العمل من المستشفى.

كما شارك في حضور الملتقى حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من معاوني ومستشاري الوزير، وعدد من ممثلي عدد من شركات السياحة والفنادق المصرية.

وخلال فعاليات الملتقي، شاركت نائب الوزير نيابة عن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في الجلسة الحوارية التي أقيمت على هامش الملتقى بعنوان "أهمية المسئولية المجتمعية ودور القطاع السياحي في دعم مستشفى 57357"، أشارت خلالها إلي الدور الذي تقوم به الوزارة، من خلال أنشطتها المختلفة، لدعم مستشفى 57357، حيث تقوم الوزارة من خلال الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتنظيم أنشطة مجتمعية ترفيهية وتثقيفية مختلفة للأطفال تتنوع ما بين جولات سياحية، وتنظيم ورش عمل فنية وتوعوية ، وتنظيم مسابقات، وتوزيع هدايا على الأطفال، لافتة إلى أن هذه الأنشطة تخدم الجزء العلاجي القائم على جانب الترفيه الذي تهتم به المستشفى ويساهم في تحسين الصحة النفسية للأطفال.

كما أوضحت الدور الذي يقوم به القطاع الخاص السياحي في دعم المستشفى من خلال مجموعة من الأنشطة والمبادرات التكافلية.

كما قامت نائب الوزير بجولة داخل المستشفى، تفقدت خلالها الأقسام والأجنحة المختلفة بها وأبرز الأنشطة التي يقوم بها الأطفال خلال تواجدهم بها، معربة عن إعجابها بما شاهدته اليوم من تطور وتقدم كبير في منظومة العمل بالمستشفى وما توليه من اهتمام كبير لهؤلاء الأطفال وحرصها على الاهتمام بصحتهم النفسية، واصفة المستشفى بأنها نموذجاً يُحتذي به، مثمّنة على الجهود الكبيرة التي يبذلها القائمين على المستشفى لشفاء الأطفال والوصول إلى نسب الشفاء العالمية.

وقد قامت مؤسسة مستشفى 57357، بتكريم شريف فتحي وزير السياحة والآثار وتسلمت التكريم نيابة عنه يمنى البحار، كما كرمت عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالإضافة إلى تكريم كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، وعدد من الفنادق وشركات السياحة وشركات الطيران وبعض الشركات الأخرى والهيئات والمؤسسات، وذلك تقديراً لجهودهم ودعمهم المستمر للمؤسسة.



كما قامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتوزيع الهدايا الرمزية على أطفال المستشفى.



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