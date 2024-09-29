طلبات تخصص يوما شهريا لتكريم 100 مندوب توصيل

أعلنت طلبات مصر، عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تكريم مندوبي التوصيل الذين يشكلون ركيزة أساسية لنجاح المنصة واستمرارية خدماتها. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز روح الانتماء والاعتراف بجهود المندوبين المتميزين من خلال تخصيص جوائز شهرية تقديرًا لتفايهم في تقديم أفضل أداء.

خصصت طلبات مصر يوما شهريا لتكريم مندوبي التوصيل المتميزين، لتشجيعهم على تفانيهم وكفاءتهم، حيث تم تكريم 100 مندوب شهريا بمنح 75 منهم جائزة نقدية قدرها 1500 جنيه مصري لكل مندوب، كما حصل 25 مندوبا ممن يقومون بالتوصيل بالدراجات أو سيرًا على الأقدام على دراجات جديدة، وتم تحديد الفائزين بناء على معايير دقيقة لاختيار الأفضل من بين 14 ألف مندوب توصيل، وفقا لعدد الطلبات، وتقييمات العملاء، وعدم التعرض لشكاوى العملاء، مع الأخذ في الاعتبار ظروف العمل في المناطق المختلفة.

امتداداً لبرنامج التكريم الشهري، وضمن جهود طلبات مصر المستمرة لدعم مندوبي التوصيل وتوفير بيئة عمل آمنة ومريحة، أطلقت الشركة خلال فصل الصيف مبادرة لتوفير ثلاث حافلات متنقلة مجهزة بمرافق أساسية، مثل مكيفات الهواء، مبردات المياه، ودورات المياه، متاحة يومياً من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً، بهدف تعزيز رفاهية المندوبين أثناء ساعات العمل، وتوفير سبل الراحة والتنقل السلس بين مواقع الخدمة الرئيسية. وتمركزت الحافلات في ثلاث مناطق رئيسية: القاهرة الجديدة في مجمع البنوك، الشيخ زايد بجوار أمريكانا بلازا بمحافظة الجيزة، وأمام محطة سيدي جابر بالإسكندرية، بطاقة استيعابية تصل إلى 5100 مندوب. والجدير بالذكر أن هذه الحملة قد انتهت، ولكن جهود طلبات مصر في دعم المندوبين لا تزال مستمرة.

قالت هدير شلبي – المدير التنفيذي لطلبات مصر: "تكريم المميزين والأفضل أداءً هدفه خلق روح الانتماء لدى المندوبين، وبناء ثقافة تقدير العمل الجماعي وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم وهو ما يؤكد التزامنا بدعم موظفينا وتقدير جهودهم ومساهمتهم في دعم الاقتصاد الوطني، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".

وأضافت "نؤمن في طلبات مصر بأن مندوبي التوصيل من أهم أصولنا، لذلك نحن نحرص دائماً على الأستثمار في تعزيز بيئة عمل محفزة وفق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والإهتمام بتوفير الراحة والأمان لهم، لنحقق الكفاءة والجودة في عملهم من أجل تحسين تجربة العملاء وتلبية تطلعاتهم".