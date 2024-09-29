Integrated Technics تطرح حلول تقنية مبتكرة في مؤتمرها السنوي

نظمت شركة Integrated Technics "التقنيات المتكاملة" مؤتمرها السنوي، الذي استمر على مدى ثلاثة أيام بحضور 130 عميلًا من مختلف القطاعات، وبمشاركة واسعة من شركاء النجاح والموزعين.

هدف المؤتمر إلى طرح أحدث الحلول التقنية والخدمات التي تخدم مختلف القطاعات العاملة في مصر، بما في ذلك حلول الأمن السيبراني، البنية التحتية الرقمية، وأنظمة إدارة البيانات.

شهد الحدث مشاركة ستة من أكبر الشركاء الاستراتيجيين للشركة، منهم "موتورولا"، "Genetec"، "Absen"، "H3C"، و"LINEV Systems".

وأتاح المؤتمر فرصة لهم لعرض أحدث المنتجات والحلول التقنية التي ستسهم في تسريع التحول الرقمي وتحسين الكفاءة التشغيلية للشركات المصرية.



أعرب المهندس وليد العجمي الرئيس التنفيذي لشركة التقنيات المتكاملة Integrated Technics عن سعادته بعقد هذا اللقاء، حيث يمثل المؤتمر السنوي منصة استراتيجية للتواصل مع الشركاء والعملاء.

وأضاف أن الشركة تعمل بشكل مستمر على تلبية متطلبات السوق المتزايدة في مصر عبر تقديم حلول مبتكرة تدعم التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق عدد من المنتجات الجديدة التي تعكس التزام الشركة بالابتكار.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن الحلول الجديدة ستلبي احتياجات قطاعات متعددة، بما في ذلك التجارة، الصناعة، القطاع المصرفي، والقطاع الحكومي، وتعد خطوة هامة نحو تعزيز التحول الرقمي في هذه القطاعات.

أشار العجمي إلى أن الشركة تتوقع تحقيق نسبة نمو تصل إلى 30% بنهاية العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، نتيجة للتوسع في المشروعات الضخمة، بما في ذلك مشروعات المدن الذكية والكومباوندات وعدد من المشروعات السياحية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر.



أكد الرئيس التنفيذي لشركة التقنيات المتكاملة أن العالم يتجه بشكل متزايد نحو الاستدامة في توفير الطاقة والمياه، وأصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من هذه العمليات، مشيرًا إلى أن شركة "التقنيات المتكاملة" تعمل على تقديم حلول تقنية تلبي هذه الاحتياجات.



وأوضح أن الشركة تستهدف الشركة تعزيز وجودها في مصر والسعودية والإمارات، مع خطط للتوسع في عدد من الدول العربية والإفريقية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن الشركة تعمل على توفير بنية تحتية تكنولوجية قوية لدعم هذا النمو.

أكد يوسف قنصل ، مدير المبيعات الأول بشركة موتورولا سليوشنز : "لدينا علاقة قوية وطويلة الأمد تربطنا بشركة التقنيات المتكاملة، تمتد لأكثر من 10 سنوات، حيث عملنا معًا في العديد من المشروعات الناجحة في مصر. كما أن هذه العلاقة ليست مجرد شراكة عمل، بل شراكة نجاح تمتد عبر الزمن في العديد من المشروعات."

وأضاف: "بدأنا بالتعاون مع شركة Integrated Technics في أنظمة كاميرات المراقبة، ومع تطور التكنولوجيا، توسعنا معهم في تقديم الحلول المتكاملة والأنظمة المتطورة بطرق متنوعة. بفضل تاريخها الطويل وخبرتها الكبيرة، تملك شركة التقنيات المتكاملة القدرة على استغلال هذه الحلول بأفضل شكل ممكن."

وأكد أن "موتورولا سليوشنز " تقدم تقنيات حديثة جداً تتجاوز إدارة الشبكات التقليدية، وصولاً إلى ما يُعرف بأنظمة إدارة الأزمات.

وأشار إلى أن السوق المصرية واعد ويمتلك إمكانيات كبيرة، مضيفًا أن "موتورولا سليوشنز" تتطلع إلى توسيع أعمالها في مصر من خلال شريكها الاستراتيجي، شركة التقنيات المتكاملة.

أكد فراس جاد الله المدير الإقليمي لشركة Genetec للشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا إن علاقاتنا بشركة التقنيات المتكاملة تمتد عبر السنين نجحنا خلالها من تحقيق الكثير من النجاحات وتنفيذ مشروعات ضخمة بفضل تقنياتنا المتطورة في انظمة المراقبة التليفزيونية، مشيرا أن مؤتمر اليوم يعتبر فرصة رائعة لاستعراض المستجدات في مجال الأنظمة الأمنية والمراقبة مما يؤكد على الفرص الواعدة لشركتنا في السوق المصرية من خلال شركة التقنيات المتكاملة.