هواوي تتخذ خطوة للأمام مع بحث الشركات الصينية عن بدائل Nvidia

بدأت شركة هواوي تكنولوجيز الخاضعة للعقوبات الأمريكية في اختبار شريحة ذكاء اصطناعي جديدة مع عملاء محتملين في الصين مع بحث الشركات عن بدائل لشرائح Nvidia الراقية، لتقترب من تحقيق اختراق آخر في دفع الاكتفاء الذاتي للصين في أشباه الموصلات على الرغم من القيود الأمريكية.

عرضت هواوي عينات من معالج Ascend 910C الخاص بها على شركات الخوادم الصينية الكبيرة لاختبار الأجهزة وتكوينها، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر. يتم تقديم الشريحة، وهي نسخة مطورة من 910B، لشركات الإنترنت الصينية الكبيرة، والتي تعد أيضًا عملاء رئيسيين لشركة Nvidia، وفقًا لأحد المصادر، وهو موزع لشرائح الذكاء الاصطناعي من هواوي.