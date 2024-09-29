ختام النسخة الرابعة من بطولة "أوشن مان" تحت رعاية واشراف وزارة الشباب والرياضة

اختتمت النسخة الرابعة من بطولة "أوشن مان" بمدينة الجونة بالغردقة، تحت رعاية واشراف وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة متسابقين من 36 جنسية مختلفة. تأتي هذه البطولة ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية، الذي يعزز مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية.

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بنجاح البطولة والتنظيم المميز الذي شهدته الفعالية، مؤكدًا أن مصر باتت وجهة رياضية عالمية قادرة على استضافة كبرى الفعاليات الدولية.

وأضاف الدكتور صبحي: "نحن في وزارة الشباب والرياضة نحرص على دعم مثل هذه الفعاليات الرياضية العالمية التي تسهم في الترويج لمصر كوجهة مميزة للسياحة الرياضية، وتعكس قدرة الدولة المصرية على تنظيم أحداث رياضية كبرى بمستوى عالمي. البنية التحتية المتطورة والكفاءات التنظيمية التي نمتلكها تؤهلنا للعب دور رئيسي في استضافة المزيد من الفعاليات الرياضية الدولية خلال السنوات القادمة."

وأعرب الوزير عن فخره بمستوى الأداء الذي ظهر به المتسابقون من مختلف الجنسيات، مؤكدًا أن مصر ستظل داعمة للرياضة العالمية وساعية لتطوير هذا القطاع بما يخدم الأجيال القادمة.

ومن جانبه قال fermin egido Alonso مدير "أوشن مان" العالمية: "مصر تمتلك كوادر تنظيمية على أعلى مستوى وبنية تحتية رائعة، مما يجعلها قادرة على استضافة كبرى الفعاليات الرياضية الدولية بكل كفاءة واحترافية."



وأشاد المتسابقون بالتنظيم الرائع وأجواء البطولة المميزة، مؤكدين أن التجربة كانت استثنائية على مختلف الأصعدة.

تأتي هذه الفاعليه ضمن اجندة السياحه والفعاليات الرياضية لوزارة الشباب والرياضة والتي تهدف إلى تنظيم ابرز الفعاليات المحلية والعالمية المختلفة.

كما شهد حفل الافتتاح طابور عرض استعراضي رفع خلاله أعلام الدول المشاركة، مما أضفى أجواء احتفالية مميزة جمعت بين الثقافات المختلفة في روح رياضية واحدة.