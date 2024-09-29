الشباب والرياضة تختتم بطولة تحدي الربوتات

اختتمت وزارة الشباب والرياضة ، الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بالتعاون مع مؤسستي مصر الخير ومواهب، مسابقة تحدي الروبوتات بمجمع صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر والتي إستمرت خلال الفترة من ٢٧ حتى ٢٨ سبتمبر الجاري، بمشاركة ٣٠٧ فريق بإجمالي ٢٠٥٠ متسابق تنافسوا في مجالات الروبوتات والبرمجة والابتكار التكنولوجي، شهدت فيها منافسات قوية بين الفرق المشاركة، حيث يتم تقييمهم بناءً على الإبداع والكفاءة وسرعة الأداء.





يأتي هذا التحدي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة الإبتكار والتكنولوجيا بين الشباب، وتطوير مهاراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتمكين الشباب ودعم الاقتصاد الرقمي.

أكد الدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة إلى أن المسابقة تمثل فرصة فريدة للطلاب والهواة لإظهار مهاراتهم في تصميم وبرمجة الروبوتات التي يمكنها تنفيذ مهام متنوعة، مما يساهم في تعزيز روح الإبداع والتفكير النقدي.

وأعربت اللجنة المنظمة عن شكرها وتقديرها لوزير الشباب والرياضة على رعايته لهذا الحدث ،وتعاون الوزارة مع مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في مؤسستي مصر الخير ومواهب، مع التزامها بتعزيز مهارات الشباب في مجالات الإبتكار والتكنولوجيا.



وأختتم اللقاء بالتقاط صور تذكارية لفريق عمل الوزارة الشباب والرياضة، ثم تكريم الفائزين بالمسابقة .