وزارة العمل تنظم ندوة "العلاقة التعاقدية والإجازات بأنواعها في القانون" بجنوب بورسعيد

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ندوة توعوية بعنوان" العلاقة التعاقدية والإجازات بأنواعها"، بمقر شركة باندا بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، تحت رعاية وزير العمل محمد جبران، واللواء أ.ح محب حبشي محافظ بورسعيد، بحضور ١٥ من عمال وعاملات الشركة.

وناقشت الندوة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وإجراءات تنظيم العمل من عقود العمل الفردية ، و التعريفات الهامة في القانون ومنها : (عقد العمل ، العامل ، صاحب العمل ) وأنواع العقود ، وعناصر ومكونات العقد ، وفترة الاختبار، والمواد رقم ٣٢ و ٣٣ من القانون، وكذلك الإجازات بأنواعها من المادة ٤٧ إلى المادة ٥٥ من قانون العمل، ضمن جهود المديرية في نشر التوعية بأهمية تطبيق أحكام القانون وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل.

وقال عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، إن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ، والجهات المعنية ، لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأكد مدير المديرية، على حرص قانون العمل على بناء علاقات متوازنة في الحقوق والالتزامات بين طرفي علاقة العمل ، وتحكم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال مجموعة تشريعات وقوانين والتي يتم التوعية بأحكامها في جميع ميادين العمل والإنتاج ، ومنوهاً إلى أن رسالة تفتيش العمل في المقام الأول في التوعية والتوجيه حول كيفية تحقيق استقرار العلاقة التعاقدية و الأمان الوظيفي بما يكفل الحماية اللازمة للعمال والمنشأة ويساهم في دفع العملية الإنتاجية.