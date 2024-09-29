مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف البطولات حول العالم، ويأتي في مقدمتها الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني بجانب مباريات الدوري السعودي، حيث تأتي أهم مباريات اليوم على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي

وتشهد مناتفسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي اليوم الأحد مبارتين تجمع الأولى بين إبسويتش تاون و أستون فيلا وتنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة الخامسة مساء بتوقيت أبو ظبي، وتذاع حصريا على قناة beIN Sports HD 1

ويلتقي فريق مانشستر يونايتد مع نظيره فريق توتنهام في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة السابعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام حصريا على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني

وتشهد منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني 4 مباريات اليوم الأحد على النحو التالي:

سيلتا فيجو ضد جيرونا

وتجمع أولى مباريات اليوم بالدوري الإسباني بين سيلتا فيجو وجيرونا وتنطلق في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وتذاع على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيك بيلباو ضد إشبيلية

ويلتقي أتلتيك بيلباو وإشبيلية في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة السادسة مساء بتوقيت أبو ظبي على قناة beIN Sports HD 3

ريال بيتيس ضد إسبانيول

ويلتقي ريال بيتيس مع إسبانيول في تمام الساعة السدسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة السابعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي وتذاع على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد و ريال مدريد

ويلتقي فريق ريال مدريد مع اتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي وتذاع حصريا على قناة beIN Sports HD 1