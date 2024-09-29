القاضي يرفض طلب آبل لتمديد الموعد النهائي في قضية Epic

حاولت شركة آبل في اللحظة الأخيرة التهرب من إنتاج مجموعة من المستندات بحلول يوم الاثنين كما أمرت في نزاعها المستمر مع Epic، ولم يقبل قاضي الصلح توماس هيكسون ذلك. في أوائل أغسطس، مُنحت الشركة موعدًا نهائيًا في 30 سبتمبر لإنتاج مستندات تتعلق بالتغييرات التي أجرتها على قواعد متجر التطبيقات هذا العام، والتي كانت محاولتها لتلبية أمر قضائي. أخبرت شركة آبل المحكمة في البداية أن المهمة ستستلزم مراجعة ما يقرب من 650 ألف مستند - ولكن في تقرير حالة يوم الخميس، قالت إن العدد تضخم إلى أكثر من 1.3 مليون، وطلبت تمديدًا لمدة أسبوعين. رفض هيكسون الطلب يوم الجمعة في أمر شديد اللهجة رصده موقع The Verge، ووصف تحرك شركة آبل بأنه "سلوك سيئ".

كانت شركة آبل وإبيك تقدمان تقارير حالة مشتركة إلى المحكمة كل أسبوعين، ولم يتم طرح قضية تجاوز مستندات آبل لتقديرها السابق من قبل، كما لاحظ القاضي. وقال هيكسون في الأمر: "كانت هذه المعلومات واضحة لشركة أبل قبل أسابيع. ومن غير المعقول أن تعلم أبل بهذه المعلومات فقط في الأسبوعين التاليين لتقرير الحالة الأخير". وقال القاضي إن الطلب يثير مخاوف أخرى، ويشكك في جودة تقارير أبل ونواياها بشأن الامتثال في الوقت المناسب. ووفقًا لهيكسون، تمتلك أبل "موارد لا حصر لها تقريبًا" كان من الممكن أن تستغلها لإنجاز المهمة في الوقت المخصص.

وقال هيكسون في الأمر: "هذا خطر أخلاقي كلاسيكي، والطريقة التي أعلنت بها أبل فجأة قبل أربعة أيام من الموعد النهائي المحدد لإتمام المشروع أنها لن تفي بهذا الموعد بسبب عدد الوثائق التي كانت على علم بها بالتأكيد منذ أسابيع لا تخلق انطباعًا بأن أبل تتصرف بمسؤولية".