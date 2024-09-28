هواوي تستبدل ويندوز بنظام HarmonyOS في أجهزة الكمبيوتر القادمة

أطلقت هواوي رسميًا الإصدار الأول من HarmonyOS في عام 2019، حيث ظهرت لأول مرة إلى جانب أجهزة التلفاز الذكية Honor الخاصة بالشركة.

والآن، يُقال إن التكتل الصيني جاهز لنقل مشروعه الطموح لنظام تشغيل مستقل تمامًا إلى المستوى التالي.

أصبحت هواوي جاهزة تقريبًا للتخلي عن ويندوز وتبني HarmonyOS كنظام تشغيل أساسي لأجهزة الكمبيوتر. ووفقًا ليو تشنغ دونغ، الذي يرأس مجموعة أعمال المستهلكين في الشركة، فإن أجهزة الكمبيوتر التي تبيعها هواوي حاليًا ستكون آخر من سيضم نظام التشغيل "الغربي" من مايكروسوفت. ستشمل الدفعة التالية من أجهزة كمبيوتر هواوي HarmonyOS Next، الإصدار القادم من نظام التشغيل، والذي من المتوقع إطلاقه بحلول نهاية عام 2024.

تم تطوير HarmonyOS في البداية من مشروع مفتوح المصدر لنظام Android (AOSP) ونواة Linux، مما وفر مستوى عالٍ من التوافق بين نظام التشغيل الجديد وتطبيقات Android الحالية. الآن، يتم إعادة تشكيل نظام التشغيل الموزع الأصلي باسم HarmonyOS Next، وهو نظام قائم على microkernel بدون أي أثر لرمز AOSP أو توافق Android المتبقي.

سيدعم نظام التشغيل حصريًا تنسيقه الخاص للتطبيقات الأصلية، والتي تتضمن، وفقًا لصفحة المشروع، مزيجًا من JavaScript (JS) وTypeScript ومُجمِّع مُحسَّن مصمم لتسريع تنفيذ رمز JS. ويقدر المحللون أن هواوي مسؤولة عن حوالي 10 في المائة من 40 مليون جهاز كمبيوتر يُباع سنويًا في الصين، مع كون لينوفو وHP اللاعبين الرئيسيين الآخرين في السوق المحلية.

لا يبدو أن لينوفو، الشركة العملاقة التي تتخذ من بكين مقراً لها والتي تحتل حاليًا المركز الأول في سوق أجهزة الكمبيوتر العالمية، مهتمة باستبدال Windows بنظام HarmonyOS (Next) في أي وقت قريب. ومع ذلك، قد يتغير هذا في المستقبل، حيث قد تقرر الولايات المتحدة ودول غربية أخرى زيادة الضغط على شركات التكنولوجيا الصينية من خلال عقوبات جديدة وقيود تجارية.