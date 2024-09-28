هل توحد إريكسون ونوكيا الجهود في واجهات برمجة التطبيقات

يريد نيكلاس هيوفلدوب، الرجل المسؤول الآن عن الدفعة الكبيرة لشركة إريكسون في واجهات برمجة التطبيقات الشبكية، التحدث عن "العبودية الواعية".

إنها بالطبع بمثابة تحذير صغير حول مخاطر الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي الناشئ. ومع ذلك، يبدو العبودية الواعية مناسبة بشكل غريب.

هذا لأنه من الصعب الهروب من الشعور بأن صناعة الاتصالات - أو على الأقل جزء كبير منها - أصبحت عبدة لمهمة استخراج القيمة من واجهات برمجة التطبيقات الشبكية، وواجهات برمجة التطبيقات التي يمكن أن تربط بين مطوري البرامج وشبكات الجيل الخامس في شراكة سعيدة ومربحة. كان سعي شركة إريكسون إلى تحقيق ذلك هو المبرر لأكبر عملية استحواذ في تاريخها، وهي عملية استحواذ بقيمة 6.2 مليار دولار على شركة فوناج، وهي شركة تطوير برمجيات أمريكية تتمتع بذكاء في مجال واجهات برمجة التطبيقات، في يوليو 2022. لكن الأمر لم يسير على ما يرام كما كانت شركة إريكسون تأمل.

منذ إتمام الصفقة، تحملت شركة إريكسون رسومًا بقيمة 4 مليارات دولار تقريبًا ضد أعمال فوناج، مما دفع أحد محللي الأسهم إلى اتهامها بـ "تدمير القيمة" في آخر مكالمة أرباح للشركة. "تحلوا بالصبر"، هذه هي الرسالة العريضة من شركة إريكسون. تتعلق هذه الرسوم بتدهور الأسواق التي تنافس فيها فوناج تقليديًا، وليس واجهات برمجة التطبيقات الشبكية. لكن كل هذا يضع هيوفلدوب تحت ضغط هائل. لقد ركدت الإيرادات التي حققتها شركات الاتصالات ومورديها. يأمل الكثيرون أن يكون هيوفلدوب والأشخاص من حوله في واجهات برمجة التطبيقات الشبكية قادرين على الإجابة.

إنه يدرك ذلك تمامًا ويبدو أنه يستمتع بالتحدي. "نحن نشعر بالضغط، لا تخطئوا"، هكذا قال لـ Light Reading عبر رابط فيديو من الولايات المتحدة. "لقد تخليت عن وظيفة جيدة لأنني أعتقد أن هذه فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر لجمع الأجزاء المختلفة معًا، وسأبذل قصارى جهدي لتعبئة قدراتنا".

مجمع واحد يحكمهم جميعًا

من الواضح أن هيوفلدوب يتمتع بخبرة إدارية واتصالات صناعية وسجل حافل بذلك. بعد أن أمضى ما يقرب من 19 عامًا في أدوار في شركة إريكسون، كان سابقًا الرئيس التنفيذي لأعمال البائع السويدي بالكامل في أمريكا الشمالية قبل أن يتولى وظيفة فوناج في فبراير من هذا العام. قبل بضعة أشهر فقط، كان له دور فعال في تأمين صفقة شبكة وصول لاسلكي بقيمة 14 مليار دولار مع شركة AT&T، وهو أكبر عقد عملاء توقعه شركة إريكسون على الإطلاق. وتحتل شركة AT&T مكانة بارزة فيما تمكن هيوفلدوب بالفعل من تحقيقه بصفته رئيسًا لشركة فوناج وأعمال منصة الاتصالات العالمية ذات الصلة لشركة إريكسون.

قبل أسبوعين، تعاونت شركة الاتصالات الأميركية و11 من شركات الاتصالات الأخرى من الدرجة الأولى في العالم مع شركة إريكسون في مشروع يمنح الشركة السويدية حصة 50% ويقسم النسبة المتبقية بين المشغلين المشاركين. وقد يوفر هذا ـ إذا سارت الأمور على النحو المخطط له ـ الحافز الذي تحتاج إليه الصناعة بوضوح.