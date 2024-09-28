«الصفاة» الكويتية تخطط للتوسع فى الاستثمار بالسوق المحلى عبر «الجذور» للسمسرة

4 مستهدفات للشركة

انتهت شركة الجذور لتداول الأوراق المالية المملوكة بنسبة 70% لشركة الصفاة للاستثمار الكويتى من عملية الهيكلة الشاملة سواء الإدارية أو الفنية أو المالية، شملت الهيكلة تعيين على عزت نائبا لرئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة الجذور، مع تأسيس إدارة للرقابة الداخلية، وإدارة العمليات.

قال «عزت» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن مجلس إدارة شركة الجذور والمساهمين يخططون إلى تشكيل كيان استثمارى كبير، ضمن استراتيجية الشركة القائمة على ضخ المزيد من الاستثمارات الكويتية بالسوق المصرى.

وأضاف «عزت» أن شركة «الصفاة» المالكة تعتزم العمل على تحقيق استراتيجيتها القائمة على 4 محاور رئيسية تتمثل فى ضخ مزيد من الأموال عبر صناديق الاستثمار، وكذلك إنشاء إدارة للبحوث المالية، والفنية، وأيضا تأسيس إدارة تسويقية بصورة مباشرة، ومن خلال أيضا وسائل التواصل الاجتماعى بهدف العمل على استقطاب المزيد من العملاء وتعزيز قاعدة العملاء الأفراد والمؤسسات.

وأشار «عزت» إلى حرص مجلس إدارة الشركة على تنفيذ الاستراتيجية باحترافية كبيرة من أجل التقدم فى مراكز ترتيب شركات السمسرة من حيث زيادة التداول فى سوق داخل المقصورة أو التوسع فى عمليات نقل الملكية والصفقات وأيضاً عمليات القيد والحفظ المركزى لتكون ضمن 20 شركة الكبار بالسوق، خاصة فى ظل برنامج الطروحات سواء الخاصة أو الحكومية المزمعة خلال الفترة القادمة.. يذكر أن شركة الصفا للاستثمار مقيدة ببورصة الكويت وتمتلك 70% من شركة الجذور لتداول الأوراق المالية، و30% فى الشركة المصرية لخدمات التأجير التمويلى.