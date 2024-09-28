«قمة المشرق السعودية» يخطط للاستحواذ على نسبة كبيرة فى مجال المختبرات

12 شركة ضمن الاستراتيجية

يخطط تحالف قمة المشرق السعودية أن يحتل المركز الثالث فى السوق المحلى المصرى كمقدم لخدمات المختبرات، والثانى فى المملكة العربية السعودية، وذلك خلال النصف الأول من عام 2025.

قال المهندس محمود لاشين رئيس تحالف قمة المشرق السعودية- الشريك الرئيسى بريميوم هيلثكير جروب (سيتى لاب سابقا) إن استراتيجية الشركة بنيت على الاستحواذ على 12 شركة فى مجال التحاليل الطبية.

أضاف أن قمة المشرق السعودية يستحوذ على 25% من شركة بريميوم هيلثكير، حيث تمثل 27% من زيادة رأسمال المتوقع لبريميم هيلثكير ستكون نقدية، والنسبة الباقية عبارة عن إصدار أسهم بالأرصدة الدائنة، خاصة أن قمة المشرق السعودية باعتبارها المساهم الرئيسى فى شركة بريميم هيلثكير جروب ستقوم بتغطية أى جزء غير مغطى فى زيادة رأسمال الشركة المرتقبة التى ستؤهلها للتحول إلى السوق الرئيسى من بورصة النيل خلال الشهور القليلة.

كانت شركة سيتى للتحاليل الطبية، قد قررت تعديل المادة 2 من النظام الأساسى للشركة والخاصة باسم الشركة، وأن المرهون بموافقة عمومية الشركة ويتضمن أن يكون نص المادة بعد التعديل «اسم الشركة هو بريميم هيلثكير جروب شركة مساهمة مؤسسة وفقاً لأحكام القانون المصرى.

كما اعتمد مجلس الإدارة الدراسة المستقبلية المحدثة للشركة والمعدة من لجنة الاستثمار بالتنسيق مع الراعى بما يتماشى مع التغيرات الناتجة عن الاستحواذات المتوقعة.