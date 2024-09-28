أيمن عرب: نبدأ معاً عهداً جديداً محفوفاً بالأمل والثقة بمستقبل أفضل

فى أول رسالة للعاملين

أكد المهندس أيمن عرب رئيس القابضة للمطارات والملاحة الجوية، فى أول رسالة للعاملين، على الدور الفعال والحيوى الذى يبذله جميع العاملين لخدمة مرفق ‏المطارات والملاحة الجوية المصرية كل فى موقعه وتخصصه وهى المجهودات التى تتكامل جميعاً من أجل ‏ظهور المطارات المصرية - بوابة مصر الأولى- أمام ضيوفها بصورة مشرفة.. وطالب العاملين بأن يبدأو سوياً عهداً جديداً محفوفاً بالأمل والثقة فى مستقبل أفضل ‏لشركاتنا ومطاراتنا التى هى أمانة بين أيدينا مشيرًا إلى أنه لا تطوير بدون كوادر بشرية تطمح لإحداث هذا التطوير الذى تنشده الدولة.. ‏فأنتم ركيزة العمل.. ومعاً نستطيع تحقيق الرؤية.. من خلال الاستثمار فى العنصر ‏البشرى برفع الروح المعنوية ومعدل المهارات وإزكاء روح الفريق.. وجاء بالرسالة:

«الزملاء والزميلات الأعزاء بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركاتها التابعة بكل من: ميناء القاهرة ‏الجوى والمصرية للمطارات والملاحة الجوية وتكنولوجيا معلومات الطيران و«إيروسبورت» و«إيروتل». ‏

يطيب لى أولاً أن أتوجه بالشكر لمعالى وزير الطيران المدنى الدكتور سامح الحفنى على ثقته فى تكليفى للقيام ‏بأعمال الشركة القابضة والشركات التابعة.. وأسال الله عز وجل أن يعيننا جميعا على الوفاء بواجبات هذه ‏المهمة.‏

الزملاء والزميلات الأعزاء يجدر بى أن أحييكم على مجهوداتهم وتفانيكم الفترة الماضية فى خدمة مرفق ‏المطارات والملاحة الجوية المصرية.. كل فى موقعه وتخصصه.. وهى المجهودات التى تتكامل جميعاً من أجل ‏ظهور المطارات المصرية - بوابة مصر الأولى- أمام ضيوفها بصورة حضارية ومشرفة. ‏

الزملاء والزميلات الأعزاء إن الدولة المصرية لديها رؤية بعيدة المدى بضرورة أن تلعب المطارات المصرية دوراً ‏حيوياً فى مسيرة التنمية الشاملة والمشروعات القومية للدولة.. خاصة المشروعات السياحية والتجارية والتنموية والصناعية بمناطق عدة من ‏أرجاء البلاد. لذا فإن الرؤية تتجه نحو تطوير المطارات المصرية على مستويات زيادة الطاقة الاستيعابية ‏وتحقيق معايير التشغيل الحديثة والتى تضاهى المطارات العالمية.. وبما يؤهلها للمنافسة والتصنيف إقليمياً وعالمياً ‏من حيث معدلات الحركة وجودة الخدمات وإرضاء مختلف العملاء على مستوى الركاب وشركات الطيران وجميع ‏الأطراف ذات الصلة.

ولا شك الزملاء والزميلات الأعزاء أنه لا تطوير أو تغيير للأفضل بدون كوادر بشرية تطمح لإحداث هذا التطوير.. ‏فأنتم ركيزة العمل.. ومعاً نستطيع تحقيق الرؤية.. ومن بين مرتكزات تلك الرؤية هو الاستثمار فى العنصر ‏البشرى برفع الروح المعنوية ومعدل المهارات وإزكاء روح الفريق الواحد من أجل رفع معدلات الكفاءة ‏والإنتاجية بما ينعكس على مخرجات العملية التشغيلية لمطاراتنا وجميع المقار والمرافق التابعة لها.‏

زملائى وزميلاتى الأعزاء أشد على أيديكم بأن نبدأ سوياً عهداً جديداً محفوفاً بالأمل والثقة فى مستقبل أفضل ‏لشركاتنا ومطاراتنا التى هى أمانة بين أيدينا من أجل غد مشرق لمصرنا الغالية.‏. وفقنا الله وإياكم لكل خير».