مطار القاهرة يقدم برامج تدريبية.. والأرصاد الجوية تطلق أولى فعالياتها الثقافية «المناخ والتنمية المستدامة»

ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»

فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام ببناء الإنسان المصرى والاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، حيث يستهدف البرنامج تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية لتنسيق الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية، وقد بدأت فعاليات أولى مشاركات وزارة الطيران المدنى من خلال شركة ميناء القاهرة الجوى بتقديم مجموعة من البرامج مشاركة منها فى المبادرة.

وشاركت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالتزامن مع انطلاق الموسم الثقافى تحت عنوان «المناخ والتنمية المستدامة»، والتى من المقرر أن تنعقد فعالياته كل يوم اثنين من كل أسبوع وتستمر حتى نهاية شهر نوفمبر القادم.

هذا وتناولت الندوات مناقشة عدد من الموضوعات العلمية المتخصصة فى الرصد الجوى وتطور التنبؤات العددية وتحديات القطاعات المختلفة فى ظل التغيرات المناخية.. وتأتى هذه المشاركة فى إطار الجهود التنسيقية بين وزارة الطيران المدنى والجهات المعنية لتعزيز التواصل مع الجمهور ونشر الوعى حول موضوعات الطقس والمناخ والتغيرات المناخية وتأثيرها على القطاعات المختلفة، مثل الصحة، والزراعة، والتخطيط العمرانى، والطيران؛ وتحرص الهيئة العامة للأرصاد الجوية على توسيع قاعدة المعرفة المجتمعية بالقضايا المناخية والتنمية المستدامة لتعزيز الاهتمام العام بالتحديات البيئية الراهنة والمساهمة فى بناء مستقبل أفضل عبر هذه الفعاليات فى إطار المشاركة فى المبادرة الرئاسية.

وقد شهدت فعاليات اليوم الأول عقد عدد من المحاضرات العلمية عبر تقنية التعلم عن بعد عبر الإنترنت، والتى تميزت بثرائها العلمى، حيث شملت المحاضرة الأولى تأثير التغيرات المناخية على المكونات البيئية ودور الاستشعار عن بعد فى دراسة تأثيرها على البيئة؛ والتى أدارها المهندس محمد جمال بكلية الآداب- جامعة حلوان، كما أدارت المحاضرة الثانية الأستاذة الدكتورة آمال عبدالحليم بكلية الفنون الجميلة - جامعة المنيا حول دور العمارة والعمران فى تخفيف مشاكل المناخ، بينما قامت الأستاذة الدكتورة أمل سعد الدين حسين أستاذ صحة البيئة والطب الوقائى بالمركز القومى للبحوث بإدارة المحاضرة الثالثة حول دور التغيرات المناخية على تلوث الهواء وأهم التغيرات الصحية.

هذا وقد شهدت المحاضرات حضور عدد كبير ومميز من المشاركين الذين تفاعلوا مع القضايا المناخية الراهنة؛ حيث أبدوا إعجابهم الشديد بجودة المحتوى والتنظيم الجيد.