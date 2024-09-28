وزراء الرياضة والعمل وقطاع الأعمال يشهدون حفل افتتاح كأس العالم لأندية كرة اليد

تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي..

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، محمد جبران وزير العمل، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال؛ حفل افتتاح فتتاح بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد "سوبر جلوب"، والتي تستضيفها صالة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر بمشاركة ناديي الأهلي والزمالك، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.



حضر الإفتتاح، الدكتور حسن مصطفي رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد، الدكتور منصور وأريمو رئيس الاتحاد الافريقي لكرة اليد، محمد يحيي لطفي رئيس مجلس إدارة المتحدة للرياضة، آمال خليفة مدير الإتحاد الدولي، محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ولفيف من قيادات الوزارة والاتحاد المصري والدولي والمعنيين والقائمين علي البطولة.



أكد وزير الشباب والرياضة، أن مستهدفات الجمهورية الجديدة وتوجيهات السيد الرئيس بتطوير البنية التحتية في كافة القطاعات ومنها القطاع الرياضي، جعل مصر مركزاً لإستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبري والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات، وذلك بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حاليًا.



و أشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلي أن حصول البطولة علي رعاية السيد الرئيس، واستضافة مصر لهذا الحدث الدولي، يأتي إستمرار لدعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية بشكل متواصل علي مختلف الأصعدة، حيث أصبحت مصر مركزاً لإستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبري والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.

المصرية.



و انطلقت فعاليات البطولة أمس، وفاز الأهلى على نظيره جامعة سيدني الأسترالي بنتيجة 49-15، كما فاز الزمالك على نظيره تاوباتي البرازيلي بنتيجة 30-25.



و كانت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية، قد أسفرت عن وقوع الزمالك فى المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلى التواجد فى المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة، وجاءت نتيجة القرعة كالتالى..المجموعة الأولى: الزمالك، فيزبريم المجري، تاوباتي البرازيلي، المجموعة الثانية: الأهلى، جامعة سيدني الأستراي، برشلونة الإسبانى، المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.